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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya haberleri: Bilgisayar başında şüpheli ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!

        Kütahya'da, muhasebeci olan 33 yaşındaki Gökhan Demir, annesi tarafından odasında bilgisayarının başında ölü bulundu. Demir'in, şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 08:16 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:57
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        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
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        Kütahya'da yürek yakan bir olay yaşandı. Fuatpaşa Mahallesi’nde ailesiyle oturan muhasebeci Gökhan Demir (33), annesi M.D. (55) tarafından odasında, bilgisayarın başında hareketsiz halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Gökhan Demir, 33 yaşında hayata veda etti.
        Gökhan Demir, 33 yaşında hayata veda etti.

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Demir’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir’in ölümü şüpheli görülürken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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