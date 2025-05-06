Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar! | Son dakika haberleri

        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!

        Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez açan ve sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa Lalesi, çiçek açtı. Doğaseverler laleleri görebilmek için Spil'e çıkarken, bitkiyi koparmanın cezası bu yıl 557 bin 212 TL oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), çiçek açtı.

        YILDA BİR KEZ AÇIYOR

        DHA'daki habere göre yılda bir kez nisanın son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında hava durumuna göre açan baharın müjdecisi laleler doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        GÖRMEK İÇİN SPİL DAĞI'NA ÇIKTILAR

        REKLAM

        Doğaseverler, sadece on gün açan laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, doğa fotoğrafçıları da bol bol fotoğraf çekiyor.

        'YARIŞMALARA KATILIYORUM'

        Manisa lalesini görebilmek için Spil'e çıkan gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Ali Gözen (26), "Manisa'nın simgesi laleler, her nisan ayının son haftası ile mayıs ayının ilk haftasında çiçek açar. Her yıl bu tarihlerde Spil'e gelerek, laleleri fotoğraflarım. Çektiğim Manisa lalesi fotoğrafları ile yarışmalara katılırım. Cezası çok büyük değil, caydırıcı olması açısından cezaların daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Simge haline gelen Manisa lalesine sahip çıkılması ve koparmak yerine aksine yaşatılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

        KOPARMANIN CEZASI: 557 BİN 212 TL

        Öte yandan Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 387 bin 142 TL olan Manisa lalesini koparmanın cezası bu yıl ise 557 bin 212 TL oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Habertürk Anasayfa