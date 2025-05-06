Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir (70), 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti, ancak geri dönmedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri de destek verdi.