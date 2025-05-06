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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Mantar için uçurumda can verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mantar için uçurumda can verdi!

        Denizli'de, mantar toplamak için çıktığı dağlık bölgede kaybolan 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir'in, 5 gün sonra cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düşerek öldüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:33
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        Mantar için uçurumda can verdi!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir (70), 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti, ancak geri dönmedi.

        YAKINLARI POLİSE BAŞVURDU

        DHA'daki habere göre yakınları Kandemir’e ulaşamayınca yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri de destek verdi.

        UÇURUMDAN DÜŞÜP CAN VERMİŞ

        Mevlüt Kandemir'in dün saat 16.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düştüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alınarak kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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