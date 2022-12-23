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Husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzinle yaktı

Niğde'de motosikletle gelip, aralarında husumet olan kişinin işlettiği büfeye benzin dökerek yakan kişi ile ona yardım eden arkadaşı gözaltına alındı

Giriş: 23.12.2022 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL
Husumetlisinin işlettiği büfeyi ateşe verdi
Husumetlisinin işlettiği büfeyi ateşe verdi
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DHA

Niğde'de, husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzin döküp ateşe veren kişi yakalandı.

Olay, gece saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde bir büfede meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan bir kişi, husumetli olduğu kişinin işlettiği büfenin önüne ve kapısına benzin döküp, ateşe verdi.

Şüpheli motosikletle kaçarken, yangın çevredekilerce söndürüldü. Çalışma başlatan polis, şüphelinin E.A. olduğunu, H.A.T.'nin de ona yardım ettiğini belirledi. E.A. ile arkadaşı H.A.T., operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. E.A.'nın büfeyi yaktığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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