İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, sabah erken saatlerde Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Recep D. ile evine gittiği husumetlisi 58 yaşındaki Mesut Y. arasında tartışma çıktı. Mesut Y., tartışmanın büyümesi üzerine evden aldığı pompalı tüfeğini, Recep D.'ye doğrultarak tetiğe bastı.

Kafasına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Recep D. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Mesut Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Recep D.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.