Husumetlilerince tabancayla öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Gazikent Mahallesinde meydana geldi.

Hüseyin Yılmaz ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu.