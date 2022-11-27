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Husumetlileri önce minibüsle otomobiline çarptı ardında da bıçakladı

Kayseri'de 2 kişi, aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin otomobilini takip edip, minibüsle çarptı. Şüpheliler daha sonra araçtan inerek Ebubekir B.'yi bıçakladı. Olayın ardından saldırganların minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi

Giriş: 27.11.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Husumetlileri otomobiline çarpıp, bıçakladı
Husumetlileri otomobiline çarpıp, bıçakladı
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DHA

Kayseri'de Mümtaz Ö. ve Ahmet E., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ebubekir B.'nin otomobiline minibüsle çarptıktan sonra bıçakla yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Mümtaz Ö. ve Ahmet E., minibüs ile aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin otomobilini takibe aldı. Mümtaz Ö., kullandığı minibüsle Ebubekir B.'nin otomobiline çarptı.

ARAÇTAN İNEREK BIÇAKLADILAR

Mümtaz Ö. ve Ahmet E., araçtan inerek Ebubekir B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebubekir B., gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mümtaz Ö. polis merkezine giderek teslim oldu. Ahmet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, olay sonra saldırganların minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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