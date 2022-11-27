Husumetlileri otomobiline çarpıp, bıçakladı

Olay, saat 15.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Mümtaz Ö. ve Ahmet E., minibüs ile aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin otomobilini takibe aldı. Mümtaz Ö., kullandığı minibüsle Ebubekir B.'nin otomobiline çarptı.

Mümtaz Ö. ve Ahmet E., araçtan inerek Ebubekir B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebubekir B., gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, olay sonra saldırganların minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mümtaz Ö. polis merkezine giderek teslim oldu. Ahmet A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.