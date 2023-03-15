Husumetli kavgasında silahla öldürüldü

İHA

Gaziantep'te, silahlı vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Cengiz (43) ile husumetli olduğu kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Abdullah Cengiz, ağır yaralandı.

Cengiz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cengiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.