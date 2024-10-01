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        Haberler Dünya Husiler: İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine İHA'larla iki operasyon gerçekleştirdik | Dış Haberler

        Husiler: İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine İHA'larla iki operasyon gerçekleştirdik

        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattındaki gelişmelere kilitlenmişken, Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine insansız hava araçlarıyla iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:21
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        Husiler'den İsrail'e iki İHA operasyonu
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinde İsrail askeri noktalarını "Yafa" isimli insansız hava aracıyla (İHA), Eylat kentindeki Umm er-Raşraş bölgesindeki İsrail askeri noktalarını Samad-4 tipi İHA'larla hedef aldıklarını ifade etti.

        "Hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini" kaydeden Seri, "İsrail-Amerikan saldırılarına, tüm ülke ve halkları boyun eğdirmeyi amaçlayan planlarına karşı İslam alemini savunan Filistin ve Lübnan'daki mücahitleri selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kızıldeniz'deki durum

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        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Husiler
        #YEMEN
        #israil
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