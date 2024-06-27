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        Haberler Dünya Husiler: İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'nda bir gemiyi vurduk | Dış Haberler

        Husiler: İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'nda bir gemiyi vurduk

        Husiler, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'nda bir İsrail gemisini insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:19
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        Husiler, İsrail gemisini vurdu
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        Yemen'de İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Irak İslami Direnişi" ile birlikte Hayfa Limanı'nda İsrail gemisi MSC Manzanillo'yu hedef alan ortak bir "askeri operasyon" gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Seri, İHA'larla gerçekleşen "operasyonda" hedefin başarıyla vurulduğunu kaydetti.

        Seri, İsrail'in Gazze'deki saldırıları durana ve abluka kalkıncaya dek Irak İslami Direnişi ile ortak askeri operasyonları sürdüreceklerini dile getirdi.

        İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

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        Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Husiler
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