        Husiler: Başbakan ve bakanlar hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Husiler: Başbakanımız hayatını kaybetti

        Husiler, İsrail'in düzenlediği saldırılarda Başbakanları Ahmed Galib el-Rehavi ile bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Giriş: 30.08.2025 - 18:08 Güncelleme: 30.08.2025 - 18:50
        Husiler: Başbakanımız hayatını kaybetti
        Yemen'de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur.” ifadeleri yer aldı.

        Açıklamada, İsrail saldırısında öldürülen Başbakan Rehavi ve bazı bakanların, yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtildi.

        Saldırıda toplantıdaki bazı şahısların orta ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

        Husiler ayrıca, Gazze'nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmayı sürdüreceklerini, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönünde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

