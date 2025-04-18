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        Haberler Dünya Ortadoğu Husiler: ABD saldırısında 22 kişi öldü | Dış Haberler

        Husiler: ABD saldırısında 22 kişi öldü

        Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 5'i sağlık görevlisi 22 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 01:05 Güncelleme: 18.04.2025 - 03:34
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        Husiler: ABD saldırısında 22 kişi öldü
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

        Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

        AA'nın haberine göre; saldırıda 5'i sağlık görevlisi 22 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

        Sivil savunma ve kurtarma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

        Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #YEMEN
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