Husiler: ABD, Sada kentine 17 saldırı düzenledi

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, ABD'nin dün gece Sada kentine 17 saldırı düzenlediği, saldırılarda Al Selam ile Sehar ilçelerinin hedef alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca ABD'nin Umran kentinin Sufyan ilçesine de 2 saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Saldırılara, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Husiler bu sabah Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi USS Harry Truman ve Tel Aviv'deki İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik 2 operasyon gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülü açıklamasında, "füze kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin, son saatlerde Kızıldeniz ve Tel Aviv'de birer ortak askeri operasyon düzenlediğini" bildirmişti.

Husilerin, Filistin halkının direnişini desteklemeyi ve İsrail'in deniz taşımacılığını hedef almayı sürdüreceğini vurgulayan Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar operasyonların devam edeceğini kaydetmişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.