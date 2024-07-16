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        Haberler Dünya Husiler, 3 gemiyi hedef aldı | Dış Haberler

        Husiler, 3 gemiyi hedef aldı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Akdeniz'de "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 gemiyi balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 01:09 Güncelleme: 16.07.2024 - 01:09
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        Husiler, 3 gemiyi hedef aldı
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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "BENTLEY I" ve "CHIOS Lion" adlı gemilerin Kızıldeniz'de İHA ve balistik füzeyle hedef alındığını belirtti.

        "Irak İslami Direnişi" grubuyla birlikte Akdeniz'de ise "Olvia" adlı bir gemiyi hedef aldıklarını ifade eden Seri, gemilerin hangi ülkelere ait olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

        KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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