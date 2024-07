Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!

"Kim yıktı? Kim yaptı? Biz bize kaldık. Şu an girdim içeri evimi tanımaz oldum. Ne halde olduğunu bilmiyorum. 3 çocuğumla kendim yatak odasından çıkmasam ölecektim orada. Şimdi evi tahliye ettiler. Biz bir su bardağı bile almadan evden çıktık. Bütün eşyalarımız kaldı. Can güvenliğimiz de yok. Şu an gidecek yerimiz de yok. Bu gidişle ev daha sonra çökecek" dedi.