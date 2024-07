Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalar...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Sizlerin şahsında aziz milletimin her bir ferdine buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Toplantılarımıza katılımlarımız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün milletimin zaferinin, aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı yazdığı destanın 8. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz, genci yaşlısı, kadimi ve bunun yanında kadını erkeğiyle, 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu muazzam birlik ve beraberlik için, dosta güven düşmana korku veren dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler, ancak siz bunu bilemezsiniz' buyuruyor. Manevi bakımından şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. 2 bin 740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Her biri birer fedakârlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevladan hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Sokaklara, meydanlara, hava limanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğüslerini siper eden, ellerinde bayraklarında istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hainlerin başarısız, milli iradenin muzaffer olması için tüm kalpleri ile dua eden yurt dışındaki vatandaşlarımıza ve Türkiye sevdalısı kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet birimlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın şerefli mensuplarına hasseten teşekkür ediyorum.

Her toplumda kahramanlar gibi korkaklar da bulunur. Her millette vatanını canından çok sevenler gibi, ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. 15 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Tanklara selam duranları, darbecilere alkış tutanları, sala okuyan din görevlilerimize saldıranları, FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Ülkemize, milletimize ve hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır. Bugün altını çizerek tekrar sorguluyorum; zalime merhamet mazluma zulümdür.

"O GECENİN ASIL KAHRAMANI MİLLETİMİZ ZAFERİNE DE SAHİP ÇIKACAKTIR"

FETÖ'cülerin arkasına saklandığı manevi milli değerlerimizi örselenmesine izin vermeyiz. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuzvari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Birilerinin 15 Temmuz kıyamına çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Birileri çıkıyor, uyduruk bahanelerle milletin heyecanını paylaşmaktan imtina ediyor. Adı sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa hedefi millettir, demokrasidir. Her kim milletin zaferini küçümsüyorsa, tiyatro diyerek bühtan ediyorsa, FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir asıl amaçları. Biz bunlara prim vermedik vermeyeceğiz. Milletimizde engin ferasetiyle sinsi niyeti görmektedir. FETÖ ve onu kullanan üst akla yaranmak için herşeyi yaptılar. Ne yaptılarsa 8 yıldır emellerine ulaşamadılar. İnşallah hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. O gecenin asıl kahramanı milletimiz zaferine de sahip çıkacaktır. Hemen yanı başımızda şehit düşenlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez. Her 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde 85 milyon hem kahraman şehitlerimizi yad edeceğiz hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.