Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
Meteoroloji'den gelen kuvvetli sağanak uyarılarının ardından Giresun, Osmaniye, Erzincan ve Gümüşhane'de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollar kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı, çatılar uçtu, bir ilde köy tahliye edildi
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GİRESUN'DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Atatürk Caddesi nehre döndü. Sel suları park halindeki araçlara zarar verirken, birçok ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
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İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Caddesi nehre döndü, sokaklarda göletler oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Caddeden akan sular parke taşlarını yerinden söktü, araçlara zarar verdi. Yağmurun dinmesiyle belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
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OSMANİYE'DE ÇATILAR UÇTU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı binaların çatıları uçtu.
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Kadirli ilçesinde öğleden sonra başlayan ve 1 saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve binaları su bastı.
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Yağmur suyunun biriktiği Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi Sumbas ilçesi yolu ise trafiğe uzun süre kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Öte yandan yağmur ile birlikte etkili olan fırtınada ilçeye bağlı Cığcık köyünde bir ahırın çatısı uçtu.
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ERZİNCAN'DA KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da, sağanak Tercan ilçesinde sel, su baskınlarına neden oldu.
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Kuvvetli yağış Tercan ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken Beşgöze köyünde dereler taştı. Sel suları nedeniyle 5 ahır ve 1 evi su bastı. Köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Su baskını yaşanan köyde tahliye çalışması yapıldı. Köyde herhangi can kaybı yaşanmazken sel sularının getirdiği çamurun temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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GÜMÜŞHANE'DE KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Gümüşhane'de etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, Tekke Beldesi ve şehir merkezinde su baskınları meydana geldi.
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Kentte öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.
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Geçtiğimiz günlerde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yine sular altında kalan Tekke Beldesindeki karayolu dağlardan gelen sel suları ve teresübat nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanırken ekipler yoğun yağış ve fırtına altında çalışmalarını sürdürdü.
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Kent merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Dik yamaçlardan gelen sular Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin içine dolarken vatandaşlar yağıştan korunmak için işyerlerine ve çatıların altına sığındı.
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Dik rampalardan gelen sel suları nedeniyle trafikte de aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de 30 dakika içinde metrekareye 25 kilogram civarında yağış düştüğü belirlendi.
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Yağışın Kelkit ilçesine bağlı Günbatur köyünde de sele sebep olduğu, köydeki ev ve ahırları su bastığı öğrenildi.
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Yağışın ardından yan derelerden gelen sel birikintileri nedeniyle Özcan Mahallesi mevkiinde Gümüşhane-Trabzon karayolunda da ulaşım tali yoldan sağlanıyor.
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ATLAR DEREDE MAHSUR KALDI
Erzurum’un Pasinler ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selde 2 at, derede mahsur kaldı.
Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere ve Pelitli mahallelerinde sağanak sonrası sel yaşandı. Derenin taşması sonucu araziler sular altında kalırken, dere içerisinde bulunan 2 at da mahsur kaldı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı selde, bazı mahallelerle olan ulaşım ağı kesildi.
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