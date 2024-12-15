Hüseyin Yücel'den transfer sözleri!

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, TV100'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Hüseyin Yücel, başkan seçildiği takdirde transfer ve ayrılık konusunda yaşanacak gelişmelerle ilgili olarak, "Ocak ayında takviye yapacağız, kanat takviyesi yapacağız. Serdar Hoca ile görüşmemiz oldu. Şu anda onunla birlikte çalışıyoruz. Feyyaz Hoca, destek veriyor. Scout ekibi destek veriyor. Seçimden sonra hep birlikte oturacağız. Transfer listemiz hazır. Hasan Başkan istifa etmeden önce çalışmalara başlamıştık. 700 kişilik listeden 70 kişiye kadar düştük. Daha çok kiralık oyunculara gitmemiz lazım. Ama Beşiktaş'ın kaybedecek bir senesi değil, altı ayı bile yok. Beşiktaş'ın 1-2 takviye ile çok daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum." diye konuştu.