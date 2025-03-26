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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel'den hakem tepkisi: Sahaya çıkma Beşiktaş! - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel'den hakem tepkisi: Sahaya çıkma Beşiktaş!

        Beşiktaş'ta eski başkan ve yönetici Hüseyin Yücel, Galatasaray maçına yabancı hakem atanmaması üzerine açıklama yaptı. Yücel, "Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş!" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:30
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        "Sahaya çıkma Beşiktaş!"
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        Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbiye uzun süredir yabancı hakem talebi olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maça Yasin Kol'u görevlendirmesine tepki geldi.

        Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık ve yöneticilik yapan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın maça çıkmaması için çağrıda bulundu.

        İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMASI:

        "122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.

        Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.

        Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz.Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.

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        Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.Biz Beşiktaş'ız...Gerektiğinde hakemi de yeneriz!

        Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar.

        Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok.

        Sahaya çıkma Beşiktaş!"

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