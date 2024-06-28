Hüseyin Yücel'den Di Maria açıklaması!

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Angel Di Maria transferi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Di Maria'da tek sorun var! Haberi Görüntüle

"COPA AMERICA'DAN SONRA İNŞALLAH ALACAĞIZ"

Gündem Beşiktaş'a açıklamalarda bulunan Yücel, "Angel Di Maria!yı almaya gidecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Copa Amerika'dan sonra almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim. Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

SÖZLEŞMEYİ BİTİYOR! 36 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tecrübeli kanat oyuncusu geride kalan sezonda 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.