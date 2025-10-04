Hüseyin Eroğlu'ndan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

"GOL KARARI ÇIKMAMASINA ÜZÜLDÜM"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 puan bizim için değerliydi. Alanyaspor da iyi görünümlü bir takım bunu biliyoruz. Biz dersimize iyi çalıştık. Geçen haftadan kart cezası ve sakatlıklardan kaynaklı formasyon değişikliğine gittik. Hem rakibin üçlü planını lehimize çevirelim hem de faydalanalım diye. Maçın ilk yarısında aslında çok üretken bir oyun oynamasak da rakip duran toptan bir gol attı. Attığımız kritik bir gol vardı. 2-2,5 dakika süren bir karar süreci vardı. Sürecin sonunda gol kararı çıkmamasına üzüldüm. Futbolda eğer karar veremiyorsanız gol verilmeli. Bir sürü taraftar ve seyirci var. Futbol gereksinimi bu diye düşünüyorum. Sol taraftan getirdiğimiz etkili toplarla skordan elde ettik. Daha sonra yaptığımız hatayla golü kalemizde golü gördük. Oyuncularımın kazanma adına yaptıkları hareketler çok değerliydi 2-2'den sonra girdiğimiz 1-2 tane net pozisyon vardı. İyi bir vuruş yapsaydık belki galip olarak ayrılabilirdik. Bu anlamda üzgünüz. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama onların desteği bizim için çok önemli. Kazanmak istiyorduk ama buradan 1 puanla ayrıldık. Milli takım arasını yine en iyi şekilde değerlendirmemiz gereken bir ara. Önceki milli takım arası için de aynı şeyi söylemiştim. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Oyuncularımla hem fiziksel hem de taktiksel anlamda gelişmeye devam ediyoruz. Sonuçlarının da galibiyetle olmasıyla çok daha güzel olacak. Bu maç berabere bitti, Alanyaspor‘a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.