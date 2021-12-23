Hürriyet davasını gazeteciler kazandı

Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sonrasında sendikalaştıkları için işten atılan 45 gazetecinin açtığı davada mahkeme, çalışanları haklı buldu. Demirören Medya gazetecilere tazminat ödeyecek.

Gazetecilerin örgütlü olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan açıklamada, "Demirören'in üyelerimizi 'sendikal sebeple' işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat, hem de boşta geçen süre tazminatı ödeyecek. Yeni zaferler de yolda!" denildi.