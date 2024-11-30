Hurmanın Sağlığa Faydaları - Hurma Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler?

A ve B vitaminleri bakımından zengin bir içeriğe sahip olan hurma, yüksek lif oranıyla tok tutma özelliğine sahiptir. Diyet yapanların sıkça kullandığı meyve, tokluk hissiyle ara öğünlerin aranılan ismidir. Uzun enerji sağlaması da kişilerin hurma yemek istemesini sağlar. Peki hurma günde kaç tane yenmeli? Cevabını yazının devamında bulabilirsiniz…

REKLAM advertisement1 HURMA NEDİR? Hurma, “Phoenix dactylifera” adıyla geçen hurma palmiyesinin bir meyvesi olarak öne çıkar. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya gibi sıcak iklimlerde yetişen hurmanın tatlı ve besleyici olduğu bilinir. İçinde tatlı bir et olan hurmanın ince bir dış kabuk katmanı vardır. Farklı türleri olsa da kendine has dokusu ve lezzeti bulunur. Çoğunlukla sert ve çekirdekli olan hurmanın besin değerleri oldukça fazladır.

REKLAM HURMANIN FAYDALARI Hurmanın faydaları oldukça fazladır. Bunlardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz; İçeriğinde yer alan A ve B vitaminleri sayesinde düzenli tüketimde hafıza kaybı probleminin yarattığı etkiyi azaltır.

B vitamini vücut için önemlidir ve hurma düzenli olarak tüketildiğinde B vitamini sayesinde cildin ihtiyaç duyduğu nem sağlanmış olur.

Kalp dostu bir besin olarak bilinir. Bu özelliğiyle kalp ritmini düzenlemeye destekçidir.

Güçlü bir antioksidan olma niteliği taşır.

İçinde bulunan zengin demir içeriği sayesinde demir eksikliği tedavisine destek olur.

İçindeki C vitaminleriyle bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur ve mikropların etkisini minimize eder.

Gözlere faydalı olduğundan katarakt hastalığını azaltır.

Rahim yapısına uygun olması sayesinde gebe kadınların doğum sancılarını azaltmaya yardımcıdır.

Düzenli kullanımda cildi gençleştirmeye yardımcıdır.

Stres ve yorgunluğa iyi gelerek kişilerin mental sağlığını iyileştirir. REKLAM HURMANIN ZARARLARI Hurmanın zararları özel olarak belirtilemese de bazı hastaların bu meyveden uzak durmasında yarar vardır. Örneğin diyabet hastalarının bu meyveyi tüketmemesinde yarar vardır. Şeker oranı yüksek bir meyve olduğundan özellikle kilo sorunu yaşayan insanların bu meyveden uzak durması faydalıdır. Ayrıca fazla tüketim durumunda baş ve göz ağrısına neden olabilir.

HURMA HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR? Peki hurma hangi hastalığa iyi gelir? Kabızlık, hazımsızlık ve çeşitli sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelen hurma, içindeki zengin demir içeriği sayesinde demir eksikliğinde ek tedavi olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca hurmada yoğun miktarda bulunan çinko, D vitamini eksikliğine bağlı olan yorgunluğa iyi gelir. Kalp ritmini ve sağlığını korumaya yardımcı olan hurma, bazı makalelerde hafızanın güçlenmesine destek sağlamasıyla öne çıkmıştır.

REKLAM HURMA HAMİLELİKTE FAYDALI MI? Hurma hamilelikte faydalı mı? Gebe kadınlar, bu dönemde enerji düşüklüğü yaşar ve bu oldukça doğaldır. Hurmanın enerji verici etkisi ise gebelik dönemindeki halsizliklere karşı birebirdir. Ayrıca hurmanın içinde folik asit vardır ve bu, bebek gelişimi için oldukça değerlidir. Bazı anneler, hurma yediklerinde gebelik kramplarının azaldığından söz etmiştir. Bunun nedeni hurmanın içindeki magnezyumdur. Ancak her durumda hamilelik dönemindeki kadınların doktor kontrolünde hurma tüketmesi gerekir.

HURMA FITNESS SPORU İÇİN YARARLI MI? Peki hurma fitness sporu için yararlı mı? Egzersiz yapan kişilerin kafasında hurmanın yararları canlanabilir. Birçok sporcu, bu meyvenin şeker oranının yüksek olması nedeniyle spor dönemlerinde tüketilmemesi gerektiğini düşünür. Ancak hurma, kontrollü tüketildiğinde fitness için yararlı olan bileşenler içerir. Protein, vitamin ve doğal şeker içerikleriyle öne çıkan hurma, lifli yapısıyla tok kalmaya da yardımcı olur.

REKLAM HURMA GÜNDE KAÇ TANE YENMELİ? Bu noktada “Hurma günde kaç tane yenmeli?” sorusunu sormuş olabilirsiniz. 4 adet hurmanın 1 tam porsiyon meyve ile eş değer olduğu düşünülür. Bu bilgiden hareketle günde maksimum 4 adet hurma tüketilmesi gerekir. Bu şekilde kilo kontrolü sağlanabilir. Hurmanın gün içinde dengede tüketilmesiyle birlikte enerji karşılanır ve tokluk hissi elde edilir. Ancak şeker oranı yüksektir ve aşırı oranda tüketilmemelidir.

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