Hurdaya döndü, aynı aileden 3 kişi öldü

Aksaray''ın Eskil ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dinemi G. idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun Bozcamahmut mevkisinde, trafik ışıklarında bekleyen Seyit Ali Tarhan (65) yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan ile otomobilde bulunan kardeşi Adem Tarhan (63) ve eşi Meryem Tarhan (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Dinemi G. ve otomobilde bulunan Aysel G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.