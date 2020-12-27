Sanatını nasıl ortaya koyduğunu da açıklayan Mock, "Atıktan heykel çıkartmak için kaba bir taslakla ise başlıyorum. Daha sonra parçaların bana rehberlik etmesine izin veriyorum. Aralarından seçim yapabileceğim geniş bir envanterim var. Bir yapboz gibi parçaları birbirine uyduruyorum. Bir heykeli bitirmek, boyutuna bağlı olarak birkaç ay sürebiliyor" diyor.