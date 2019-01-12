Olay, İzmit Doğan Mahallesi Hülya Sokak üzerinde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından hurda depolama alanına satılmak üzere piknik tüpü büyüklüğünde bir tank getirildi. Şahısları karşılayan işletme sahibi Aydoğan Kuş, aldığı tankeri incelediği esnada tankerden bir miktar sıvı döküldü. Dökülen sıvının bir süre sonra kokuya neden olduğunu fark eden işletme sahibi Kuş, tankeri satın almayacağını söyleyerek geri iade etti. Gelen şahıslar, tankla birlikte uzaklaşırken, ortaya çıkan koku tüm mahalleyi etkisi altına aldı.

KOKUYU HİSSEDEN BURNUNU TIKADI

Oluşan yoğun kokudan rahatsız olan ve burunlarını kapatarak yürümek zorunda kalan mahallelinin şikayeti üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdacıya gelen itfaiye ekipleri, oksijen maskesi takmalarına rağmen oluşan yoğun kokudan rahatsız olunca olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.

AFAD'IN İNCELEMESİNDE TEHLİKELİ BİR DURUM ORTAYA ÇIKMADI

Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel elbiseler ve oksijen maskeleri ile donanarak sıvının döküldüğü iddia edilen alanda cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçüm sonrasında cihazın tehlikeli bir madde uyarısı vermemesi üzerine AFAD ekipleri, tankın götürüldüğü yere doğru yola çıktı.

DÖKÜLEN SIVI KOKUYA NEDEN OLUNCA HURDAYI GERİ DÖNDERDİ

Kokudan rahatsız olan mahallelinin tepki gösterdiği olay hakkında bilgi veren hurdacı Aydoğan Kuş, “Küçük bir tank vardı. Su döküldü içinden onu da geri verdik getiren kişiye. Piknik tüpü kadar bir şeydi. İçinden dökülen sıvı koku yapınca geri verdik. Getiren mal sahibi de götürdü. Bilmiyorum nereden getirdiğini. Su var sandık, açtık o da koku yaptı. Ben kokudan etkilenmedim, hatta elime de döküldü ama bir şey olmadı. Mahalleye koku yayılınca millet polisi falan aramış” dedi.