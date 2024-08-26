Hurdacı dükkanı önünde cinayet!
Kocaeli'de hurdacı dükkanı sahibi Ahmet Satan, iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Bir araçtan açılan ateşle ağır yaralanan Satan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede işlettiği hurdacı dükkanının önünde bekleyen Ahmet Satan'a yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.
KAÇAN ZANLI YA DA ZANLILAR ARANIYOR
Yaralanan Satan, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraflar: İHA