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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hurdacı dükkanı önünde cinayet! | Son dakika haberleri

        Hurdacı dükkanı önünde cinayet!

        Kocaeli'de hurdacı dükkanı sahibi Ahmet Satan, iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Bir araçtan açılan ateşle ağır yaralanan Satan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:32
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        Hurdacı dükkanı önünde cinayet!
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede işlettiği hurdacı dükkanının önünde bekleyen Ahmet Satan'a yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.

        KAÇAN ZANLI YA DA ZANLILAR ARANIYOR

        Yaralanan Satan, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraflar: İHA

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