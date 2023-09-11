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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı! - Tekirdağ haberleri

        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, takla atıp otobüs durağına çarpan otomobilde bulunan 68 yaşındaki Filiz Ulaş öldü, aracı kullanan aynı yaştaki eşi Süleyman Ulaş ağır yaralandı. Tedaviye alınan Süleyman Ulaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:16
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        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
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        Tekirdağ'da kaza, saat 07.30 sıralarında Malkara-Kaşan kara yolunun Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        TAKLA ATTI, DURAĞA ÇARPIP, TERS DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre Keşan yönüne giden Süleyman Ulaş yönetimindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarpıp, ters döndü.

        ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Süleyman Ulaş ile eşi Filiz Ulaş, ekipleri tarafından çıkarılıp, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

        Filiz Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Süleyman Ulaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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        #Tekirdağ
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