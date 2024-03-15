Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle kilometrelerce yol gitti

REKLAM advertisement1

Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bir araç, hem trafiği tehlikeye düşürdü hem de görenleri tedirgin edip şaşırttı.

Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, plakası, aynaları ve camları olmayan araçla kilometrelerce ilerledi. Çevredeki sürücülerin uyarısına aldırış etmeyen sürücünün otomobilinin bagaj kapağı üzerinde de bir köpeğin yattığı görüldü.

Sürücüyü önce uyaran, ardından takip eden bir başka sürücünün kaydettiği görüntülerde, sürücü, "Güvenli yolculuk. Ayna yok, far yok, stop yok, cam yok. Köpek üzerinde geziyor. Bu araç uçaktan düşmüş gibi" dedi.

Araç, Antalya Toptancı Hal Kompleksi çevresinde bir süre ilerledikten sonra kayboldu.