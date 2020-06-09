Elazığ'da oto servis, bakım ve onarım işi yapan İş adamı Mehmet Güleç, eski ve arızalı arabaların yedek parçalarını sanata dönüştürüyor.
Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ'da 40 yıldır otomobil sektöründe hizmet verdiğini belirten 60 yaşındaki Mehmet Güleç, iş yerinde zaman buldukça hurda araç parçalarıyla masa saati ve abajur yapıyor. Yaptığı işten keyif aldığını belirten Mehmet Güleç, "Boş zamanlarımda faydalı işler yapmaya çalışıyorum. Zamanımı değerlendiriyorum. Bu çerçevede daha önce engelli çocuklarımız için özel tasarım akülü tekerli sandalye imal etmiştim. Şimdi de hurda otomobil parçalarıyla çeşitli objeler yapmaya başladım" dedi.
Arabanın şanzıman ve rulman gibi parçalarından saat ve abajur yaptığını kaydeden Güleç, şunları söyledi: "Arabaları söküp bakıyoruz. Elimize geçen parçaları değerlendiriyoruz. Bu işe yeni başladım. Bugüne kadar 7-8 tane masa saati yaptım. Bunları gören arkadaşlarım çok beğendi. Büyük ilgi gördü. Hepsini hediye ettim. Bu işi şu an amatörce yapıyorum. Ama ilerleyen dönemlerde profesyonelce yapmayı düşünüyorum. Bu iş benim için çok kolay. Önemli olan malzemeyi temin edebilmek. Malzemeyi temin ettikten sonra uygulama aşaması keyifli oluyor. Ortaya güzel bir eser çıkması beni mutlu ediyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!