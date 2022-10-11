Pakistan'daki turizm rotalarının en önemli noktalarından biri olan Hunza Vadisi'nin deniz seviyesinden yüksekliği, yaklaşık 2 bin 500 metre. Başkent İslamabad'dan araçla 13 saatin üzerinde bir seyahatin ardından ulaşılan Hunza Vadisi, yüksekliği 6 ila 7 bin metrenin üzerinde değişen çok sayıda zirve tarafından çevrili.