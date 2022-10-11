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Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde 6 ila 7 bin metrenin üzerinde yüksek dağlarla çevrili Hunza Vadisi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor

11.10.2022 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Pakistan'daki turizm rotalarının en önemli noktalarından biri olan Hunza Vadisi'nin deniz seviyesinden yüksekliği, yaklaşık 2 bin 500 metre. Başkent İslamabad'dan araçla 13 saatin üzerinde bir seyahatin ardından ulaşılan Hunza Vadisi, yüksekliği 6 ila 7 bin metrenin üzerinde değişen çok sayıda zirve tarafından çevrili.

  • Bunlar arasında 7 bin 788 metre yükseklikteki Rakapoşi, 7 bin 266 metre yükseklik ile Diran ve 6 bin metre yükseklikle Lady Finger zirveleri bulunuyor.

  • Kutup bölgesinin dışında 57 kilometre genişliğiyle dünyanın en büyük 5'inci buzulu Batura da yukarı Hunza bölgesinde yer alıyor. Pakistan'da 7 bin metrenin üzerinde 100'den fazla zirve bulunurken Gilgit-Baltistan dünyada bulunan 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 5'ine ev sahipliği yapıyor.

  • MASALSI BİR GÖRÜNÜM

    Hunza Vadisi, burayı ziyaret edenlerde ilk anda, Pakistan'ın diğer bölgelerinden farklı bir yere geldikleri hissini uyandırıyor.

  • Bölgeye yüksek bir noktadan bakıldığında, yüksek dağlar, tepelerdeki buzullar, vadideki yeşillik ve buradan akan ırmak masalsı bir görünüm ortaya çıkarıyor.

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