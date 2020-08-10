Hünnap meyvesi; anavatanı Çin olan ve uzun zamandır Çin’de bitkisel ilaç olarak kullanılan bir meyvedir. Tadı açısından da oldukça önemli bir tada sahip olması ve yararları sayesinde verdiği iyileştirme özelliği bu meyvenin tercih edilmesinde en önemli etkendir. Hünnap meyvesinin bir diğer adı da Çin Hurması olarak bilinir. Kiraz ya da eriğe yakın bir boyutta olan Hünnap; içerisi beyaz bir yemişi ve ince kabuğu vardır. Yeşil halde olarak da taze bir şekilde yenilebileceği gibi; olgunlaştıktan sonra kızıl rengi alması ile de tüketilebilmektedir. İyice olgunlaşması halinde de morumsu bir renk alabilmektedir. Tamamıyla olgunlaşmış olarak kuru üzüme benzer bir hal alarak buruşuk olur ve koyu renk alır.

Hünnap Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Hünnapın içerisinde bol miktarda C vitamini bulunmaktadır. İçinde bulunduğu C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve serbest radikallere karşı önlem almaya fayda sağlamaktadır.

Kan dolaşımını düzenleyici etkiye sahip olan B3 vitamini (Niasin) içerir.

Kan basıncının düzenlenmesinde fayda sağlayan hünnap; yüksek oranda potasyum içermesi ile bu durumu sağlar. Ayrıca düşük sodyum içermesi ile de diyet ya da tansiyon hastaları için oldukça faydalı olan bir besindir.

Kas dokusunu güçlendiren magnezyum içeriği ve kemiklerin güçlenmesinde ve gelişmesinde etkili olan kalsiyum içermesi sayesinde faydalı olmaktadır.

Çin tıp dünyası; Hünnabı ayrıca kanser tedavisi için de kullanmaktadır. Kanser hücrelerini azaltan etkisi ile oldukça fayda sağlamaktadır.

Hünnap meyvesi; antiflamatuar, antibakteriyel, anti ülser ve antifungal özelliği taşıması ile birçok hastalıkta etkili bir fayda oluşturduğu Çin tıp adamlarınca dile getirilmektedir.

Yeni doğan bebeklerde oluşan sarılık hastalığına iyi geldiği ve kabızlık sorunu olanlarda etkili bir sindirime yardımcı olacağı söylenmektedir.

Ciltte oluşan kaşıntı, deri döküntülü bir takım sorunlarda yara ve ülserin de tedavi edilmesinde etkili bir yararı bulunmaktadır.

Ankisiyete bozukluğu ve stres gibi ruhsal sorunların giderilmesinde de faydalı olduğu söylenmektedir.

Ayrıca; iştahsızlık, yorgunluk, ishal, anemi, histeri, astım, iltihaplı hastalıklar da, ve göz hastalıklarında da faydalı olduğu yönünde açıklamalar yapılmaktadır.

Hünnap meyvesi; özellikle karaciğer üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. Karaciğerin korunmasında ve yenilenmesinde etkili bir rol üstlenir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde bu durumun oluşmasına etken olmaktadır.

Çin tıbbında; hepatit ve siroz hastalıkları tedavisi için kullanıldığı yolunda bir takım haberler mevcuttur ve bu da karaciğer bağlantısını da ortaya çıkarmaktadır.

Hünnap Meyvesinin Yan Etkileri Nelerdir?

Hünnap meyvesinin büyük bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak bazı hastalıklarda kullanılan ilaçlar ile etkileşim sağlaması ya da yan etki olasılığı taşıması nedeniyle mutlaka hekiminize danışmanızda fayda vardır. Bunun yanında sürekli olarak tüketmek de bazı bünyeler için zararlı olabilir. Tüm gıdalarda olduğu gibi Hünnap meyvesi de dozunda tüketilmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır.