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        Haberler Yemek Yapma Humus Tarifi: Evde Kolay ve Lezzetli Humus Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Humus tarifi: Evde kolay ve lezzetli humus nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Arapça 'da nohut anlamına gelen Humus mezesini hiç tattınız mı? Çoğunlukla Arap ülkelerinde tüketilen Humus günümüzde Türkiye'de de çok sevilen mezeler arasında yerini almaktadır. Hatay ve Mersin civarında taze zeytinyağı kullanılarak yapılan mezeyi bir kere tattıktan sonra vazgeçebilmek o kadar kolay olmasa gerek. Siz de humus tarifi ile lezzetli bir humus mezesi elde edebilirsiniz. Gerek aile yemeklerinde gerek ise davet sofralarında humus mezesine yer vermek isterseniz sizin için hazırladığımız tarifi deneyebilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:20
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        Humus tarifi
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        Humus ana malzeme olarak nohuttan yapılmaktadır. Fakat mezeye asıl lezzetini veren zeytinyağı, tahin ve limon suyu olarak karşımıza çıkar. Humus kimyon ve sarımsak kullanarak daha da lezzetlendirilen bir mezedir. Yapısı itibariyle pürüzsüz olması gerekir. Humus yapılışı açısından pratik ve kolay bir tariftir. Fakat bazı kişiler humusun kıvamının tutturmasının zor olduğunu dile getirmektedir. Humusun kıvama gelmesi için robottan çekerken zeytinyağı eklemek gerekir.

        Humus yapmanın püf noktaları bulunur. Humus yapımı sırasında nohutların kabuğunu tek tek soymak gerekir fakat buna zamanınız yok ise kabukları soymadan robottan geçirerek humusunuzu yapabilirsiniz. Eğer evinizde robot yok ise eski usulle havanda döverek humus yapabilirsiniz. Humus mezesi pastırmalı olarak da servis edilebileceği gibi servis seçeneklerini çeşitlendirebilirsiniz. Kızarmış ekmek dilimleri hazırlayıp sunum yapabilirsiniz. Aynı şekilde dip sos olarak ikram edeceğiniz humus için mısır cipslerini de kullanabilirsiniz.

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        • Kaç kişilik: 4-5 porsiyon
        • Hazırlama süresi:5 dakika
        • Pişirme süresi:30 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon 320 kalori

        Humus Malzemeleri

        • 2 su bardağı nohut (250 gram kadar)
        • 2 diş sarımsak
        • 2 adet limon
        • 1 tatlı kaşığı isteğe bağlı karbonat
        • ½ su bardağı tahin (yaklaşık 90-100 ml)
        • ½ çay bardağı ile zeytinyağı
        • 1,5 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı kimyon

        Üzeri için:

        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
        • 1 yemek kaşığı nohut

        Humus Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Humus yapımı için nohutlarımızı 1 gece önden suda bekletmek gerekmektedir. 1 gece önceden suya koyma şansınız yok ise 4-5 saat öncesinden mutlaka suya koymalısınız. Bu işlem nohutların daha kolay pişmesi ve sindirimi kolaylaştırması açısından önemlidir.
        • Dilerseniz nohuttun daha kolay pişmesi için bekleme suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz.
        • Suda bekleyen nohutları ertesi gün suyunu süzün ve sudan geçirelim.
        • Nohutlarınızı bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar haşlama suyunu ekleyelim.
        • Haşlama aşaması 45 dakika kadar sürebilir. Bu işlemin hızlı olmasını isterseniz düdüklü tencerede nohutlarınızı haşlayabilirsiniz.
        • Nohutlar iyice haşlanıp yumuşadığında ocaktan alalım. Soğuduğunda kabuklarını soyalım.
        • Humus servis ederken 1-2 kaşık nohut kullanacağız. Servis için 1-2 kaşık nohutlarımızı bir kâseye ayıralım.
        • Tahin, zeytinyağı ve kimyonu geniş bir kâseye alalım. Limonlarını suyunu sıkıp onu da içerisine ekleyelim.
        • Sarımsakları ince ince doğrayalım ve karışımın içine ilave edelim. Kasedeki karışımı güzelce karıştıralım.
        • Haşlayıp suyunu süzdürdüğümüz nohutları alalım ve hazırladığımız tahinli karışımla birlikte mutfak robotuna alalım. Pürüzsüz bir kıvam oluncaya dek robotta çekelim.
        • Bu aşamada mutfak robotunuz zorlanır ise azar azar zeytinyağı ilavesi yapalım. Zeytinyağı yerine su ilavesi de yapabilirsiniz.
        • Humusunuz pürüzsüz bir kıvama gelince robotu durduralım.
        • Humusunuzu servis tabağına alalım. Tatlı kaşığı yardımıyla ortasına yuvarlak şekil verelim.
        • Kenara ayırdığımız nohutları humusun üzerine koyalım.
        • Son aşamada işe humusun üzerine zeytinyağı dökelim ve ardından toz kırmızı biber serpiştirelim.
        • Humusunuz servise hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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