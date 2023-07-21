Humus tarifi: Evde kolay ve lezzetli humus nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Arapça 'da nohut anlamına gelen Humus mezesini hiç tattınız mı? Çoğunlukla Arap ülkelerinde tüketilen Humus günümüzde Türkiye'de de çok sevilen mezeler arasında yerini almaktadır. Hatay ve Mersin civarında taze zeytinyağı kullanılarak yapılan mezeyi bir kere tattıktan sonra vazgeçebilmek o kadar kolay olmasa gerek. Siz de humus tarifi ile lezzetli bir humus mezesi elde edebilirsiniz. Gerek aile yemeklerinde gerek ise davet sofralarında humus mezesine yer vermek isterseniz sizin için hazırladığımız tarifi deneyebilirsiniz.
Humus ana malzeme olarak nohuttan yapılmaktadır. Fakat mezeye asıl lezzetini veren zeytinyağı, tahin ve limon suyu olarak karşımıza çıkar. Humus kimyon ve sarımsak kullanarak daha da lezzetlendirilen bir mezedir. Yapısı itibariyle pürüzsüz olması gerekir. Humus yapılışı açısından pratik ve kolay bir tariftir. Fakat bazı kişiler humusun kıvamının tutturmasının zor olduğunu dile getirmektedir. Humusun kıvama gelmesi için robottan çekerken zeytinyağı eklemek gerekir.
Humus yapmanın püf noktaları bulunur. Humus yapımı sırasında nohutların kabuğunu tek tek soymak gerekir fakat buna zamanınız yok ise kabukları soymadan robottan geçirerek humusunuzu yapabilirsiniz. Eğer evinizde robot yok ise eski usulle havanda döverek humus yapabilirsiniz. Humus mezesi pastırmalı olarak da servis edilebileceği gibi servis seçeneklerini çeşitlendirebilirsiniz. Kızarmış ekmek dilimleri hazırlayıp sunum yapabilirsiniz. Aynı şekilde dip sos olarak ikram edeceğiniz humus için mısır cipslerini de kullanabilirsiniz.
Humus Malzemeleri
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Humus Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!