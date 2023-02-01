Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Heykel

'HUMANIMALIUM' sergisi bomontiada'da

Giriş: 01.02.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
'HUMANIMALIUM' sergisi bomontiada'da

Sanatçı Atay Gergin'in kağıt, ahşap ve buluntu nesnelerden oluşturduğu eserlerini içeren 'HUMANIMALIUM' adlı sergisi, 10 Şubat’tan itibaren Yapı Kredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

HABERTURK.COM

Yapı Kredi bomontiada Galeri, kağıt sanatçısı ve sahne tasarımcısı Atay Gergin'in ekolojik yaşam dengesi ve çevresel dinamikleri merkezine alan 'HUMANIMALIUM' sergisine ev sahipliği yapıyor. Ağırlıklı olarak kağıtla üretim yapan, üç boyutlu eserlerde ise yardımcı malzeme olarak ahşap ve buluntu nesneler kullanan Gergin, eserlerinde sıklıkla kullandığı kafatası formu aracılığıyla izleyenlere doğanın en temel kurallarına dair bir sorgulama ortamı sunmayı amaçlıyor.

İnsanoğlunun ekolojik yaşam dengesi içindeki illüzyonunu kırma ve farkındalık seviyesini artırma kaygısı taşıyan Gergin, 'HUMANIMALIUM' sergisindeki eserleri ile bir bütün olarak ekolojik denge ve doğa ile tam bir uyumla var olabileceğimiz bir dünyanın mümkün ve hatta zorunlu olduğu gerçeğine odaklanarak, acilen üretmemiz gereken gerçekçi stratejilerin ihtiyacına işaret eden bir bilinci oluşturmayı hedefliyor. Eserlerini üretirken yaşam kesitlerine dair anlatısı olan izlekleri ve nesneleri kaynak alarak, onları ölüm-yaşam-doğa üçgeninde işleyen sanatçı, tasarım ve üretim aşamalarında; temel alanı olan sahne tasarımı ve gösteri sanatların etkisiyle, teatral ve edebi metinlerle de ilişkiler kuruyor.

Atay Gergin’in 'HUMANIMALIUM' sergisi 10 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'1002. Gece' sergisi Taksim Sanat'ta
'1002. Gece' sergisi Taksim Sanat'ta
Pera Müzesi’nde rehberli sergi turu
Pera Müzesi’nde rehberli sergi turu
Akademisyen Borga Kantürk Arter'de
Akademisyen Borga Kantürk Arter'de
Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'
Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.