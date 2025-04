Hülya Koçyiğit: Gittiklerinden beri onlarla konuşuyorum

Birkaç yıl önce Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi'nden aldığım bir davetle üniversitenin iletişim fakültesinde, öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdik. Öğrencilerden biri şöyle bir soru yöneltmişti; "Geçmişte üniversitemizden fahri doktora ünvanı alan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın'ı farklı kılan başlıca özellikleri nelerdir?" Şöyle cevap vermiştim; "Memlekette ne kadar hane varsa, hangisinin kapısını çalsalar, buyur edilirler. Ünlü oldukları için değil ama... O evin bir üyesi oldukları için... İnsanlar; çok başarılı olabilir, çok ünlü olabilir ama aileden biri olarak kabul görmek için bunlardan çok fazlası gerekir. Buna en iyi örnek; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın'dır. Bu denli sevilmelerinin alt yapısında ise hiçbir zaman kibir sahibi olmamaları ve her zaman samimi olmaları var."

Hülya Koçyiğit - Filiz Akın - Türkan Şoray - Fatma Girik

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın'ın toplam film sayısı, tüm filmlerin yaklaşık % 10'u...

1990'lı ve 2000'li yıllarda sık sık Beyoğlu'ndaki yapımcıların ofislerine ve oyuncuların uğrak noktası olan mekânlara giderdim. Zaman zaman yapımcılara ve oyunculara şöyle bir soru yöneltirdim; "Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın; hiç mi atışmadı, polemik yaşamadı? Hep böyle dost muydular?"Bu soruyu kime sorsam; "Bu ne biçim bir soru" imalı ters bakışlarla karşılaşırdım. Her ne kadar işleri gereği doğal rakip olsalar da onlar için 'Rakip' kelimesi, kariyerlerinde hiçbir zaman vücut bulmadı. Arkadaşlıkları, zaman içinde önce yarenliğe daha sonra da kardeşliğe dönüştü. İmkânların bir hayli kısıtlı olduğu dönemlerde, meslekleri adına çıkılabilecek en üst seviyeye çıkarak başarı ve sevilme adına ne varsa elde ettiler.

111 yıllık Türk sinemasında çekilen her 10 filmden birinde, 'Dört Yapraklı Yonca'nın rol alması, sayısal olarak bir hayli sükseli kariyerlerinin gözler önüne seriyor. Kariyerlerinin yanı sıra kişilikleriyle, yaşam tarzlarıyla, söylemleriyle her neslin hayranlık duymasıyla da adlarını, altın harflerle yazdırdılar.

O, her zaman yüksek enerjisiyle yaşama sımsıkı sarılan dostumdu. Son zamanlarında bile birbirimize hep umut aşıladık. Bazen sadece gözlerimizle konuştuk... Ama bir gün... Son hastane ziyaretimde, bana veda eder gibiydi o masmavi gözleri; “Buraya kadar” dercesine, gücünün tükendiğini söylercesine… Ve elini kaldırarak bana el salladı… Ben, kötü anları unutan bir insanım ama o anı silemiyorum... O, Fatma Girik’in vedasıydı. İçinde hayat enerjisiyle dolu, milyonların sevgilisi Fatma’nın vedası... Ve -daha sonra- büyük bir aşkla bağlı olduğu hayat arkadaşı Memduh Ün’e kavuşmasının başlangıcı olacaktı.

Filiz Akın - Hülya Koçyiğit

Canım Filiz’im, beyaz orkidemle ilk aklıma gelen anı, İlker’i dünyaya getirdiği zamandı. Onları evde ziyaret ettiğimde, İlker’i kucağıma almıştım. O an birlikte gözlerimizden süzülen sevinç gözyaşları... O mutluluğu kalpten paylaştığımız an… Filiz, ikinci evliliği nedeniyle uzun süre yurt dışında yaşadı, araya mesafeler girdi ama hep iletişimde kaldık. Ülkeye döndüğünde ise ne yazık ki kanser teşhisi konmuştu. Çok uzun yıllar bu hastalıkla savaştı. Bazen iyileşti, bazen geriledi ama her zaman güçlü ve asil durdu. Çünkü içimizde hep umut vardı.

Filiz, hastalığı boyunca yaşama tutunma gücünü, sevgisini ve saygısını asla kaybetmeden hepimize örnek oldu. Bir an olsun hayattan vazgeçmedi. "Çok kötüyüm" demedi hiç; her zaman "İyiyim, daha iyi olacağım" diyerek yoluna devam etti. Belki de iyileşemeyeceğini derinden biliyordu, ama bir tek sevenini üzmek, bir tek gözyaşını görmek istemedi. Sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığı, insanlara olan sevgisiyle her zaman örnek teşkil etti. 'Sarı Bilezik' kampanyasında, milyonlarca bileziğin satılmasını sağlayarak, o küçük ama değerli dokunuşlarıyla mamografi cihazının alınmasını mümkün kıldı. Ah, Filiz’im, o güzel kalbinle, o temiz yüreğinle kim bilir kaç insana umut oldun, kim bilir kaç hayatı değiştirdin... Senin emeklerin, senin iyiliğin, asla unutulmayacak.