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        Haberler Magazin 'Hülya Cup', 22 yaşına girdi

        'Hülya Cup', 22 yaşına girdi

        Bu yıl 22'nci kez düzenlenecek olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'nda elde edilen gelir yine başarılı tenisçi çocukların yanı sıra maddi durumu yetersiz başarılı lise ve üniversite öğrencilerine aktarılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:10
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        22 yaşına girdi
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        Bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilecek olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası, Bodrum’da 9 - 14 Ekim arasında düzenlenecek.

        Hülya Avşar, kendisinin de yer alacağı turnuvayı "Türkiye’nin en önemli ve uzun süreli sosyal sorumluluk projesi” sözleriyle tanımlarken elde edilen tüm gelirin yine başarılı tenisçi çocukların yanı sıra maddi durumu yetersiz başarılı lise ve üniversite öğrencilerine aktarılacağını dile getirdi.

        Bir sanatçı adına düzenlenen ilk ve tek spor organizasyonu olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası, 2001'den bu yana en çok katılımın sağlandığı tenis turnuvası olmasının yanı sıra elde edilen gelirle açılan fon bünyesinde dar gelirli ailelerin çocuklarına tenis eğitimi verilmeye başlandı. Böylelikle zengin sporu olan tenisten dar gelirli ailelerin çocukları da faydalandırıldı.

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        #Hülya Avşar
        #Hülya Cup

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