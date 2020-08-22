“Bırakmam seni Beşiktaş’ım” kampanyasında bağış ve SMS’lerle yaklaşık 150 milyon TL toplandığı açıklanmıştı. Şimdiye kadar toplam bağıştan sadece 10 milyon TL bankaya yatırıldığını öğrenen Hülya Avşar ise sözünü tuttu.

Avşar, 50 bin TL’lik bağışının dekontunu sosyal medyadan şu notla paylaştı: “Diğer verilen sözleri de bekliyoruz.”