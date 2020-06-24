Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda objektiflere yansıdı.
Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile gecikmeli de olsa 'Babalar Günü' yemeği için bir araya geldi.
Erken saatler olmasına rağmen mekandan ilk ayrılan isim Kaya Çilingiroğlu oldu.
Alkollü olduğu gözlenen Çilingiroğlu, muhabirlerden soru kabul etmeyerek, kendi kullandığı araçla mekandan ayrıldı.
Restorandan kızı ile birlikte ayrılan Hülya Avşar ise gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Yeni projeleri ile ilgili konuşan Avşar, müzikalin ekim ya da kasım aylarında hazır olacağını söyledi.
"ZAMANLAMA ÇOK DOĞRU"
56 yaşındaki Hülya Avşar, "Müzikalde kimler olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Şükrü Avşar'ın da, benim de yapmamız gereken en önemli şey; her şeyin en iyisi olması ve yıllarca sürecek bir işin ortaya çıkması... Amacımız o. İyi bir şey çıkacağını düşünüyorum.
Zamanlaması bence çok doğru. Çünkü sinema durumu farklı, daha doğrusu bir türlü açılamıyor. Onun için şu an tam sahne zamanı. Erkek oyuncu tabii ki olacak ama daha belli değil.
Önümüzdeki hafta cuma günü, Bodrum'da sahne alarak sezonu açmaya hazırlanan Hülya Avşar, "Pandemi döneminde rezervasyon durumunu kontrol ediyor musunuz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:
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