"ZAMANLAMA ÇOK DOĞRU"

56 yaşındaki Hülya Avşar, "Müzikalde kimler olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Şükrü Avşar'ın da, benim de yapmamız gereken en önemli şey; her şeyin en iyisi olması ve yıllarca sürecek bir işin ortaya çıkması... Amacımız o. İyi bir şey çıkacağını düşünüyorum.

Zamanlaması bence çok doğru. Çünkü sinema durumu farklı, daha doğrusu bir türlü açılamıyor. Onun için şu an tam sahne zamanı. Erkek oyuncu tabii ki olacak ama daha belli değil.