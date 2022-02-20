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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Tarabya Sahili'nde koşu yaparken objektiflere yansıdı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen Avşar, bir yandan da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar'a uzun bir süredir küs olduğu Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan yeni şarkısı 'Geççek' soruldu. Şarkı tam olarak dinleyemediğini ifade eden Avşar, "Şarkıyı baştan sona dinlemedim. Nasıl bir şarkı yaptığını tam olarak bilmiyorum. Her şeyden önce bir şey üretilmiş. Emeğe saygı duymak lazım. Sanırım şarklı farklı yerlere de çekilmiş. Zaten bu aralar kim ne yapsa başka yerlere çekiliyor. Bunu ben de sürekli yaşıyorum." dedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son albümü "Yolla"yı 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in yankıları sürüyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı, 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.

"ŞARKI POLİTİK AMAÇ MI TAŞIYOR?"

Şarkı, ayrıca Türkiye'nin gündemine de oturdu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması yerine, "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.

"DİLERİM Kİ HEPİNİZE İYİ GELİR" DEMİŞTİ

'Megastar', 'Geççek'i nasıl yazdığını, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir." sözleriyle açıklamıştı.