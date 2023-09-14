Hülya Avşar hastane çıkışında görüntülendi

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Yaz aylarını Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, Edremit Devlet Hastanesi'nden çıkarken görüntülendi.

Avşar, 'Geçmiş olsun' diyen bir vatandaşa 'Merhaba' dedi. Hülya Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istedi. Avşar'ın birinci katta bulunan göğüs cerrahisi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği öğrenildi.