Hülya Avşar'dan havuz başında dans
Hülya Avşar, siyah bikinisiyle önce havuzda yüzmenin tadını çıkardı daha sonra çocuklarla birlikte dans etti
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60 yaşındaki ünlü oyuncu Hülya Avşar, siyah bikinisiyle havuz başında eğlenceli bir gün geçirdi.
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Önce havuzda yüzmenin keyfini çıkaran Hülya Avşar, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Avşar, yayınladığı bu videonun altına, "Çok keyifli" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, ardından bir müzik eşliğinde havuzun içindeki çocuklarla dans ettiği anları da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.