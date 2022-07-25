Avşar, "Bugün ben sizinle röportaj yapacağım. Anlatın bakalım nasıl geçiyor Bodrum. Kimler gelip gidiyor?" diyerek gazetecilere takıldı. Muhabirlerin "Bill Gates'in teknesi burada" demesi üzerine Avşar, "Sorun bakalım Bill Gates'e beni tanıyor mu?" diyerek güldürdü.