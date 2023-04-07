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Haberler Magazin Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak - Magazin haberleri

Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak

Hulusi Kentmen'in 1961'de kurduğu, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle devam etmeyen 'Hulusi Kentmen Tiyatrosu', adını yaşatmak isteyen torunu Melek Kentmen tarafından yeniden kuruldu

Giriş: 07.04.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak - Magazin haberleri
Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak
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AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; tekrar seyirci karşısına çıkacak Hulusi Kentmen Tiyatrosu sezona 'Yeşilçam Müzikali' ile girmeye hazırlanıyor.

Senaryosunu Ferhat Uludere'nin yazdığı oyunun yönetmenliğini Cenk Yüksel üstlendi. Oyunun başrollerini ise Yüksel ile Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem paylaşacak. Eserde 20 kişilik oyuncu kadrosu sahneye çıkacak.

Müzikaldeki tüm performanslar orkestra ile canlı gerçekleştirilecek. Oyunun koreografilerini İzmir Tenim, müziklerini ise Can Meter hazırladı.

Prömiyeri mayıs ayında gerçekleşecek oyunun ilk gösteriminden elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışlanacak.

Fotoğraflar: HT Magazin, Depo Photos

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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