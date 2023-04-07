Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak

Senaryosunu Ferhat Uludere'nin yazdığı oyunun yönetmenliğini Cenk Yüksel üstlendi. Oyunun başrollerini ise Yüksel ile Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem paylaşacak. Eserde 20 kişilik oyuncu kadrosu sahneye çıkacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; tekrar seyirci karşısına çıkacak Hulusi Kentmen Tiyatrosu sezona 'Yeşilçam Müzikali' ile girmeye hazırlanıyor.

Prömiyeri mayıs ayında gerçekleşecek oyunun ilk gösteriminden elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışlanacak.

Müzikaldeki tüm performanslar orkestra ile canlı gerçekleştirilecek. Oyunun koreografilerini İzmir Tenim, müziklerini ise Can Meter hazırladı.