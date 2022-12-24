Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı - Magazin haberleri

Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evinin rekonstrüksiyonun çalışmaları için yapının söküm işi tamamlandı

Giriş: 24.12.2022 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı - Magazin haberleri
Çalışmalara başlandı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
İHA

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evinin rekonstrüksiyonu için bir süre önce çalışmalara başlamıştı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nce kasım ayında ihaleye çıkan Hulusi Kentmen Anı Evi, sivil mimarlık örneği yapının rekonstrüksiyonu yapım işinin fiili yer teslimi geçtiğimiz hafta yapıldı.

Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları için mevcut yapının el ile söküm çalışmaları tamamlandı. Söküm işlemlerinin ardından, Hulusi Kentmen Anı Evi’nde 240 gün iş süresi içinde tamamlanması planlanan uygulama çalışmaları başladı.

Çalışmaların ardından Hulusi Kentmen’in çocukluğunu geçirdiği evi aslına uygun bir şekilde İzmit’e kazandırılacak.

Fotoğraflar: HT Magazin, İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeşilçam'ın babacan oyuncusu
Yeşilçam'ın babacan oyuncusu
Bakan Bilgin'den sendika açıklaması
Bakan Bilgin'den sendika açıklaması
Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği!
Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği!
Hukukçular değerlendirdi! Ambulansa yol vermemek 'ölüme sebebiyet verme' suçu
Hukukçular değerlendirdi! Ambulansa yol vermemek 'ölüme sebebiyet verme' suçu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.