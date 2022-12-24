Çalışmalara başlandı

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evinin rekonstrüksiyonu için bir süre önce çalışmalara başlamıştı.

Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları için mevcut yapının el ile söküm çalışmaları tamamlandı. Söküm işlemlerinin ardından, Hulusi Kentmen Anı Evi’nde 240 gün iş süresi içinde tamamlanması planlanan uygulama çalışmaları başladı.