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Haberler Gündem

Hukuk taban puanları 2022: Hukuk bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Hukuk taban puanları, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının erişime açımasıyla birlikte gözler Hukuk bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevrildi. İşte, ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 Hukuk taban puanları …

26.07.2022 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
Hukuk taban puanları 2022: Hukuk bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Hukuk bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı. YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte Hukuk bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları netlik kazandı. Öğrenciler TYT, AYT ve YDT oturumlarında aldıkları puanlar ile 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2022 Hukuk taban puanları…

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

HUKUK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 Hukuk bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması…

HUKUK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Galatasaray Üniversitesi Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) EA 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 213
90
89
98		 486,66416
530,91347
526,31886
522,99845
Koç Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 19+0
19+0
13+0
12+0		 19
19
13
12		 207
189
110
61		 487,29209
523,14489
523,04254
530,39128
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0
24+0
16+0
20+0		 24
24
16
20		 359
250
125
142		 474,64411
519,88096
521,01161
516,03626
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0
15+0
11+0
10+0		 15
15
11
10		 599
438
398
208		 208
462,34438
512,16575
501,19208
İstanbul Üniversitesi Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 602
443
880
 462,24567
512,04939
484,65254
Yeditepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0
17+0
15+0
18+0		 16
17
15
18		 939
818
595
499		 451,51435
500,03071
493,10781
490,28583
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 16+0
16+0
26+0
20+0		 16
16
26
20		 1.612
1.100
1.410
868		 439,36722
493,97276
473,60516
476,41596
Özyeğin Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 28+0
30+0
20+0
20+0		 28
30
20
20		 1.533
1.190
876
865		 440,40078
492,27199
484,80590
476,53529
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 22+0
30+0
20+0
20+0		 22
30
20
20		 5.222
3.590
2.425
1.110		 411,97057
466,32644
459,38804
468,85926
Ankara Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 550+14
550+14
550+14
600+15		 564
564
564
615		 5.124
3.430
3.469
3.410		 412,36835
467,40221
449,55270
438,30669
İstanbul Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 480+12
490+13
500+13
540+14		 492
503
513
554		 5.691
3.810
4.090
4.670		 409,97264
464,73966
444,99667
431,12536
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 22+0
21+0
14+0
14+0		 22
21
14
14		 5.755
3.950
2.919
1.770		 409,65763
463,87285
454,35154
456,46116
Hacettepe Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 240+6
230+6
230+6
240+6		 246
236
236
246		 7.224
4.510
5.094
5.740		 403,80887
459,66544
439,49177
426,70326
İstanbul Üniversitesi Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) EA 340+9
350+9
360+9
380+10		 349
359
369
390		 9.130
5.630
7.232
9.910		 397,87682
453,43366
431,64826
414,95649
Marmara Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 340+9
340+9
340+9
380+10		 349
349
349
390		 10.097
6.100
7.689
9.470		 395,32255
451,27959
430,27794
415,95347
Marmara Üniversitesi Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) EA 320+8
340+9
340+9
360+9		 328
349
349
369		 13.384
7.530
10.565
14.100		 388,16269
445,07617
423,14310
406,46040
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 420+11
420+11
420+11
460+12		 431
431
431
472		 14.341
7.860
10.871
13.000		 386,29847
443,73540
422,51262
408,45001
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 100+3
80+2
90+3
80+2		 103
82
93
82		 13.485
8.210
12.151
14.900		 387,94343
442,38260
419,78843
405,06832
Kadir Has Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0
27+0
18+0
17+0		 24
27
18
17		 15.063
8.210
11.405
14.100		 384,99594
442,34022
421,29465
406,41490
Mef Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0
19+0
12+0
18+0		 20
19
12
18		 14.715
8.740
13.187
16.600		 385,66594
440,49134
417,86386
402,18792
Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0
3+0
2+0
2+0		 3
3
2
2		 8.426
9.060
16.192
20.000		 399,90482
439,31669
412,67673
396,98379
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 460+12
460+12
460+12
480+12		 472
472
472
492		 16.705
9.130
12.971
15.800		 382,29098
439,16314
418,27088
403,46036
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 220+6
220+6
200+5
220+6		 226
226
205
226		 18.707
10.100
14.609
18.200		 379,14273
436,00756
415,30063
399,64069
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 23+0
23+0
29+0
15+0		 23
23
29
15		 23.850
10.200
26.178
7.350		 372,16922
435,50331
399,56331
421,45263
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0
30+0
20+0
20+0		 29
30
20
20		 20.626
10.500
14.973
18.900		 376,34947
434,65774
414,62565
398,60596
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 21+0
30+0
20+0
20+0		 21
30
20
20		 21.137
10.700
13.483
16.100		 375,67756
434,27902
417,34450
403,02391
Anadolu Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 355+9
355+9
350+9
360+9		 364
364
359
369		 20.854
10.700
15.758
19.300		 376,05852
434,23615
413,38275
397,96242
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 150+4
100+3
80+2
60+2		 154
103
82
62		 22.087
10.800
16.161
20.100		 374,46082
433,87617
412,72567
396,83526
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0
20+0
22+0
20+0		 10
20
22
20		 10.598
10.900
17.877
8.100		 394,05500
433,66227
410,03874
419,34091
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 25+0
24+0
16+0
15+0		 25
24
16
15		 22.935
11.200
14.958
18.800		 373,37378
432,61750
414,65189
398,73200
Çankaya Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 23+0
31+0
20+0
20+0		 23
31
20
20		 20.748
11.300
14.229
15.100		 376,19145
432,51353
416,01360
404,72893
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 180+5
160+4
150+4
140+4		 185
164
154
144		 21.937
11.400
17.067
19.800		 374,66912
432,12624
411,24988
397,25794
Akdeniz Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 250+7
240+6
240+6
240+6		 257
246
246
246		 23.180
11.700
17.798
21.300		 373,03396
431,40881
410,16216
395,20780
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0
30+0
20+0
20+0		 29
30
20
20		 25.149
12.000
16.140
18.400		 370,66579
430,53069
412,75656
399,35586
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 28+0
26+0
16+0
15+0		 28
26
16
15		 26.048
12.100
16.410
19.300		 369,65184
430,42416
412,30300
398,01712
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 240+6
220+6
220+6
220+6		 246
226
226
226		 26.231
13.100
20.393
23.900		 369,46364
427,88219
406,49342
391,62613
Selçuk Üniversitesi (Konya) Hukuk (4 Yıllık) EA 250+7
260+7
260+7
260+7		 257
267
267
267		 28.021
13.200
20.368
23.600		 367,47440
427,75328
406,52510
392,04842
Yaşar Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 19+0
27+0
18+0
18+0		 19
27
18
18		 25.197
13.300
17.650
19.900		 370,61651
427,59954
410,39490
397,01302
Maltepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0
18+0
14+0
20+0		 13
18
14
20		 23.202
13.700
20.324
25.300		 373,00269
426,75224
406,59306
389,85408
Atılım Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0
30+0
20+0
20+0		 29
30
20
20		 26.664
13.900
18.417
20.600		 368,98250
426,40983
409,23466
396,08455
Beykent Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 18+0
18+0
12+0
20+0		 18
18
12
20		 25.608
13.900
17.788
21.100		 370,14220
426,35741
410,18282
395,43535
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 120+3
100+3
80+2
60+2		 123
103
82
62		 32.004
13.900
21.696
24.800		 363,40608
426,28412
404,85674
390,48697
Kocaeli Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 280+7
290+8
290+8
300+8		 287
298
298
308		 34.645
14.800
22.714
26.000		 360,92737
424,44765
403,62261
388,97019
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 19+0
18+0

 19
18

 26.538
15.900

 369,13351
422,47153
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0
30+0
20+0
20+0		 29
30
20
20		 38.273
15.900
19.410
21.800		 357,77323
422,39701
407,84175
394,45793
Erciyes Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 230+6
210+6
210+6
200+5		 236
216
216
205		 35.728
16.200
25.109
27.800		 359,94293
421,93248
400,80537
386,84369
Ufuk Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
23+0
17+0
16+0		 14
23
17
16		 28.658
16.300
21.148
25.500		 366,80062
421,68168
405,55180
389,63480
Çukurova Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 190+5
200+5
200+5
200+5		 195
205
205
205		 32.539
16.700
25.567
28.400		 362,88286
421,00966
400,24670
386,17434
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0
30+0
20+0
20+0		 29
30
20
20		 29.252
16.700
21.296
24.300		 366,14756
420,95649
405,37954
391,07579
Doğuş Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 17+0
16+0
10+0
12+0		 17
16
10
12		 42.756
16.700
20.780
22.100		 354,12625
420,89727
406,02717
394,10061
Sakarya Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 240+6
240+6
240+6
240+6		 246
246
246
246		 43.291
17.500
26.671
29.900		 353,64680
419,70794
399,01365
384,54761
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Hukuk (4 Yıllık) EA 130+4
110+3
100+3
80+2		 134
113
103
82		 39.728
18.200
27.717
30.300		 356,58812
418,48202
397,88040
384,07690
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0
23+0
20+0
20+0		 16
23
20
20		 36.302
18.500
23.997
26.900		 359,43144
418,04898
402,05248
387,99459
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 150+4
130+4
120+3
 154
134
123
 34.689
18.800
29.024
 360,88970
417,69592
396,48101
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk (Çarşamba) (4 Yıllık) EA 130+4
110+3
100+3
100+3		 134
113
103
103		 38.555
19.800
31.122
35.100		 357,53965
416,27739
394,34605
379,01544
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0
18+0
12+0
10+0		 11
18
12
10		 42.683
20.000
23.120
25.200		 354,18432
416,02371
403,13018
389,98375
Yalova Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 240+6
200+5
200+5
200+5		 246
205
205
205		 53.603
20.400
29.698
32.200		 346,06130
415,52110
395,80383
382,04988
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 19+0
18+0

 19
18

 24.145
20.600

 371,81773
415,27696
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Hukuk (4 Yıllık) EA 220+6
200+5
200+5
200+5		 226
205
205
205		 55.776
21.000
30.427
33.400		 344,55800
414,67326
395,05744
380,81490
Piri Reis Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0
12+0
8+0
 12
12
8
 29.046
21.800
27.631
 366,38259
413,70342
397,96687
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 53.004
22.300
32.020
34.100		 346,46252
413,11421
393,43800
380,00688
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
18+0
12+0
 9
18
12
 32.933
23.500
32.908
 362,51721
411,64068
392,63412
İnönü Üniversitesi (Malatya) Hukuk (4 Yıllık) EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 50.377
23.600
33.911
36.100		 348,35185
411,53597
391,62210
378,03255
Gaziantep Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 190+5
190+5
200+5
200+5		 195
195
205
205		 49.709
24.200
34.866
37.600		 348,82263
410,91938
390,70915
376,54364
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 59.843
24.400
34.740
37.400		 341,87817
410,66944
390,82642
376,79846
Altınbaş Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 56+0
60+0
11+0
16+0		 56
60
11
16		 49.765
24.900
23.215
28.000		 348,77687
410,16032
403,01624
386,60993
Atatürk Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 180+5
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 47.432
25.400
36.304
38.800		 350,52529
409,71061
389,42489
375,44925
Trabzon Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 220+6
240+6
240+6
240+6		 226
246
246
246		 64.340
25.600
34.949
36.900		 339,03875
409,50189
390,63413
377,30801
Dicle Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 280+7
280+7
280+7
250+7		 287
287
287
257		 54.631
26.700
38.676
40.000		 345,35662
408,37158
387,33631
374,26425
Kırklareli Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 120+3
120+3
120+3
100+3		 123
123
123
103		 70.940
27.400
36.575
38.900		 335,10357
407,57906
389,17692
375,33839
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 67.465
27.500
36.064
38.400		 337,12047
407,46359
389,63504
375,82825
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 128+0
119+0
14+0
14+0		 128
119
14
14		 76.540
96.300
19.727
23.500		 331,96045
365,94960
407,40894
392,28695
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 30+0
30+0
21+0
25+0		 30
30
21
25		 44.143
28.000
37.587
36.500		 353,00750
407,03394
388,29461
377,70343
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Hukuk (4 Yıllık) EA 90+3
80+2
80+2
 93
82
82
 71.001
28.200
39.977
 335,06934
406,86149
386,25155
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 120+3
100+3

 123
103

 52.593
29.000

 346,74869
406,09612
Çağ Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 29+0
30+0
20+0
19+0		 29
30
20
19		 41.313
29.300
33.551
37.200		 355,26556
405,84399
391,99410
376,93803
Atatürk Üniversitesi Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) EA 110+3
120+3
120+3
130+4		 113
123
123
134		 58.772
31.200
39.403
41.200		 342,55892
404,08680
386,72050
373,18346
Çankaya Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 62+0
52+0
55+0
55+0		 62
52
55
55		 62.998
31.300
42.993
45.100		 339,88310
404,02537
383,71509
369,69116
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 300+8
300+8
300+8
300+8		 308
308
308
308		 63.694
31.300
40.891
42.400		 339,43987
403,97258
385,52380
372,00873
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 123+0
123+0
117+0
120+0		 123
123
117
120		 40.330
33.300
45.435
40.900		 356,06672
402,31229
381,77416
373,47051
Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 200+5
200+5

 205
205

 56.935
33.800

 343,75034
401,96326
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0
21+0
13+0
20+0		 20
21
13
20		 50.634
35.300
41.321
44.000		 348,17393
400,75999
385,14384
370,65018
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0
21+0
27+0
20+0		 20
21
27
20		 70.628
38.600
45.418
46.000		 335,28605
398,22945
381,78617
368,90131
Yeditepe Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 73+0
69+0
48+0
55+0		 73
69
48
55		 45.735
40.400
40.011
48.600		 351,79584
396,94744
386,22399
366,69336
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0
21+0
20+0
19+0		 20
21
20
19		 54.109
40.400
45.708
46.600		 345,73364
396,90703
381,55716
368,43619
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0
20+0
26+0
20+0		 16
20
26
20		 79.142
42.900
48.249
48.500		 330,56795
395,11787
379,51351
366,79904
Girne Üniversitesi (Girne) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0
11+0
12+0
10+0		 8
11
12
10		 85.583
43.700
50.780
50.600		 327,24438
394,57797
377,64809
365,09139
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0
12+0
11+0
6+0		 9
12
11
6		 93.469
44.800
52.681
54.800		 323,33205
393,77429
376,29280
361,72445
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0
20+0
14+0
18+0		 20
20
14
18		 77.200
45.300
50.883
52.600		 331,59381
393,45252
377,57174
363,40584
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 106+0
97+0

 106
97

 83.443
47.100

 328,32927
392,32149
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0
12+0
11+0
8+0		 14
12
11
8		 87.592
47.300
54.214
56.000		 326,19956
392,19455
375,18248
360,83339
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0
11+0
11+0
6+0		 20
11
11
6		 91.472
48.000
53.887
56.200		 324,29328
391,75609
375,40849
360,66857
Piri Reis Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 50+0
55+0
35+0
 50
55
35
 52.084
52.000
91.286
 347,11667
389,19521
352,55886
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 144+0
135+0
9+0
 144
135
9
 82.513
82.700
37.821
 328,80653
372,59856
388,08345
Özyeğin Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 162+0
150+0
30+0
30+0		 162
150
30
30		 107.618
109.000
40.503
38.000		 316,83856
359,78459
385,81962
376,22042
Çağ Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 161+0
142+0
90+0
48+0		 161
142
90
48		 104.150
58.200
53.478
50.300		 318,41275
385,58809
375,71744
365,35183
Doğuş Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 66+0
63+0
58+0
8+0		 66
63
58
8		 88.851
58.400
97.494
79.300		 325,57090
385,52917
349,38945
345,10520
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 23+0
21+0
12+0
10+0		 23
21
12
10		 65.046
58.800
79.147
57.900		 338,61091
385,29859
359,25715
359,30519
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 161+0
170+0
5+0
6+0		 161
81
5
6		 113.580

41.801
48.600		 314,31446

384,74622
366,71065
Beykent Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 80+0
75+0
48+0
15+0		 80
75
48
15		 80.626
60.800
100.821
102.000		 329,78190
384,16979
347,65466
332,58616
Yaşar Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 67+0
23+0
12+0
13+0		 67
23
12
13		 105.223
61.000
45.905
45.600		 317,91480
384,00941
381,40112
369,29663
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 100+0
96+0

 100
96

 77.724
63.600

 331,31671
382,57037
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 80+0
82+0
38+0
38+0		 80
82
38
38		 59.467
66.000
61.525
63.500		 342,11635
381,21207
370,14815
355,23669
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0
6+0

 6
6

 79.846
66.800

 330,17703
380,71960
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 65+0
65+0
65+0
70+0		 65
65
65
70		 91.050
67.000
80.709
71.700		 324,50274
380,63506
358,41727
349,76231
Koç Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 110+0
106+0
113+0
104+0		 110
106
113
104		 53.855
70.000
90.310
58.800		 345,89391
379,03176
353,10423
358,63219
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 157+0
149+0
80+0
70+0		 157
149
80
70		 95.901
73.600
77.646
86.400		 322,20744
377,17159
360,16396
340,99223
Atılım Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 85+0
89+0

 85
89

 99.672
81.200

 320,42887
373,27391
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 24.254


 371,69973
—-
Kadir Has Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 133+0
118+0
40+0
41+0		 133
118
40
41		 118.474
124.000
59.624
55.800		 312,26130
353,46010
371,41624
360,97768
Doğuş Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 27+0
31+0

 27
31

 105.684
85.300

 317,71550
371,28005
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 142+0
120+0
80+0
70+0		 142
120
80
70		 101.434
92.800
92.009
76.300		 319,62562
367,60048
352,18787
346,88791
Beykent Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 22+0
27+0

 22
27

 101.779
95.900

 319,46575
366,12034
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0
3+0
2+0
2+0		 3
3
2
2		 102.700
101.000
95.924
91.500		 319,06084
363,70233
350,19389
338,17058
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 19+0


 19


 34.066


 361,47933
—-
Balıkesir Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 34.742


 360,83904
—-
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 158+0
167+0
174+0
174+0		 158
167
174
174		 104.366
109.000
94.402
91.200		 318,32188
359,81581
350,94015
338,29171
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 60+2


 62


 35.965


 359,72975
—-
Mef Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 117+0
108+0
81+0
18+0		 117
108
81
18		 107.216
112.000
90.086
58.600		 317,03555
358,65941
353,22437
358,82348
Piri Reis Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 18+0
13+0
17+0
 18
13
3
 117.841
112.000
Dolmadı
 312,53212
358,61080
Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 87+0
98+0
132+0
157+0		 87
98
132
157		 88.695
115.000
151.883
117.000		 325,65024
357,11367
325,68614
325,62903
Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) EA 55+0


 55


 39.398


 356,86277
—-
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0
64+0
64+0
64+0		 30
58
64
64		 112.107

87.413
77.500		 314,90396

354,68982
346,15055
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 53+0
46+0
36+0
48+0		 24
46
36
48		 Dolmadı
122.000
182.593
96.400		 Dolmadı
354,18653
315,08915
335,62242
Altınbaş Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 69+0
60+0
31+0
30+0		 69
60
31
30		 118.044
122.000
106.800
100.000		 312,43436
354,17089
344,70706
333,56434
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk (4 Yıllık) EA 80+2


 82


 44.403


 352,79135
—-
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 49+0
48+0
14+0
12+0		 17
17
14
12		 Dolmadı

91.985
80.700		 Dolmadı

352,20091
344,27836
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 110+0
119+0
18+0
32+0		 65
62
18
32		 Dolmadı

149.527
69.900		 Dolmadı

326,55472
350,93314
Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 20+0
20+0
13+0
5+0		 20
13
13
5		 120.206

147.840
84.600		 311,57708

327,18503
342,03974
Maltepe Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 76+0


 76


 65.405


 338,40035
—-
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 81+0
88+0
103+0
103+0		 81
83
103
103		 123.861

125.301
112.000		 310,10261

336,28390
327,69773
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 35+0


 35


 71.733


 334,65673
—-
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 70+0
117+0
125+0
125+0		 51
58
125
125		 Dolmadı

132.997
100.000		 Dolmadı

333,04664
333,35117
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 51+0
84+0
117+0
180+0		 14
54
117
80		 Dolmadı

138.182
Dolmadı		 Dolmadı

330,92082
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 15+0
25+0
20+0
32+0		 15
10
20
32		 116.960

149.890
106.000		 312,90862

326,41572
330,58177
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 19+0
50+0
50+0
70+0		 19
21
50
70		 117.234

140.528
110.000		 312,78916

330,01533
328,80705
Ufuk Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 79+0


 79


 85.786


 327,12062
—-
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 40+0
112+0
157+0
188+0		 35
74
157
188		 Dolmadı

148.647
176.000		 Dolmadı

326,88360
303,43784
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 112+0


 112


 88.448


 325,76751
—-
Yeditepe Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0
30+0
87+0
110+0		 20
22
41
51		 94.426

Dolmadı
Dolmadı		 322,88959

Dolmadı
Dolmadı
Yaşar Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 44+0
130+0
138+0
140+0		 29
65
138
140		 Dolmadı

172.489
124.000		 Dolmadı

318,40019
322,38920
Girne Üniversitesi (Girne) Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 42+0
59+0
8+0
 4
7
8
 Dolmadı

169.624
 Dolmadı

319,39056
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 106+0


 106


 102.056


 319,33684
—-
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0
47+0
130+0
140+0		 7
3
130
140		 102.304

186.925
162.000		 319,22308

313,73660
307,88652
Atılım Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 76+0
81+0
180+0
180+0		 65
69
180
180		 Dolmadı

171.047
133.000		 Dolmadı

318,91766
318,69535
Ufuk Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0
18+0
136+0
133+0		 3

103
133		 105.968

Dolmadı
154.000		 317,59338

Dolmadı
310,89266
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0
20+0
45+0
42+0
1
45
42		 Dolmadı

175.667
183.000		 Dolmadı

317,35782
301,12477
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 16+0
60+0
60+0
 16
5
60
 115.559

176.142
 313,48460

317,19173
Kadir Has Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0
35+0
3+0
74+0		 3
6
3
65		 118.913

177.195
Dolmadı		 312,08996

316,82156
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0
55+0
52+0
108+0		 5

52
12		 Dolmadı

182.301
Dolmadı		 Dolmadı

315,18081
Dolmadı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 110+0


 110


 112.885


 314,60015
—-
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 95+0
106+0
111+0
112+0		 95
52
99
112		 122.109

Dolmadı
172.000		 310,80963

Dolmadı
304,75253
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) EA 31+0
74+0
98+0
120+0		 1
11
40
120		 Dolmadı

Dolmadı
185.000		 Dolmadı

Dolmadı
300,68522
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 20+0


Dolmadı


 Dolmadı
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 59+0


 50


 Dolmadı


 Dolmadı

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