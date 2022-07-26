|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Galatasaray Üniversitesi
|Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|213
90
89
98
|486,66416
530,91347
526,31886
522,99845
|Koç Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
19+0
13+0
12+0
|19
19
13
12
|207
189
110
61
|487,29209
523,14489
523,04254
530,39128
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0
24+0
16+0
20+0
|24
24
16
20
|359
250
125
142
|474,64411
519,88096
521,01161
516,03626
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
15+0
11+0
10+0
|15
15
11
10
|599
438
398
208
|208
462,34438
512,16575
501,19208
|İstanbul Üniversitesi
|Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|602
443
880
—
|462,24567
512,04939
484,65254
—
|Yeditepe Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
17+0
15+0
18+0
|16
17
15
18
|939
818
595
499
|451,51435
500,03071
493,10781
490,28583
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
16+0
26+0
20+0
|16
16
26
20
|1.612
1.100
1.410
868
|439,36722
493,97276
473,60516
476,41596
|Özyeğin Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|28+0
30+0
20+0
20+0
|28
30
20
20
|1.533
1.190
876
865
|440,40078
492,27199
484,80590
476,53529
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
30+0
20+0
20+0
|22
30
20
20
|5.222
3.590
2.425
1.110
|411,97057
466,32644
459,38804
468,85926
|Ankara Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|550+14
550+14
550+14
600+15
|564
564
564
615
|5.124
3.430
3.469
3.410
|412,36835
467,40221
449,55270
438,30669
|İstanbul Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|480+12
490+13
500+13
540+14
|492
503
513
554
|5.691
3.810
4.090
4.670
|409,97264
464,73966
444,99667
431,12536
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
21+0
14+0
14+0
|22
21
14
14
|5.755
3.950
2.919
1.770
|409,65763
463,87285
454,35154
456,46116
|Hacettepe Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|240+6
230+6
230+6
240+6
|246
236
236
246
|7.224
4.510
5.094
5.740
|403,80887
459,66544
439,49177
426,70326
|İstanbul Üniversitesi
|Hukuk (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|340+9
350+9
360+9
380+10
|349
359
369
390
|9.130
5.630
7.232
9.910
|397,87682
453,43366
431,64826
414,95649
|Marmara Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|340+9
340+9
340+9
380+10
|349
349
349
390
|10.097
6.100
7.689
9.470
|395,32255
451,27959
430,27794
415,95347
|Marmara Üniversitesi
|Hukuk (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|320+8
340+9
340+9
360+9
|328
349
349
369
|13.384
7.530
10.565
14.100
|388,16269
445,07617
423,14310
406,46040
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|420+11
420+11
420+11
460+12
|431
431
431
472
|14.341
7.860
10.871
13.000
|386,29847
443,73540
422,51262
408,45001
|Türk-Alman Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|100+3
80+2
90+3
80+2
|103
82
93
82
|13.485
8.210
12.151
14.900
|387,94343
442,38260
419,78843
405,06832
|Kadir Has Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0
27+0
18+0
17+0
|24
27
18
17
|15.063
8.210
11.405
14.100
|384,99594
442,34022
421,29465
406,41490
|Mef Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
19+0
12+0
18+0
|20
19
12
18
|14.715
8.740
13.187
16.600
|385,66594
440,49134
417,86386
402,18792
|Altınbaş Üniversitesi
|Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
2+0
2+0
|3
3
2
2
|8.426
9.060
16.192
20.000
|399,90482
439,31669
412,67673
396,98379
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|460+12
460+12
460+12
480+12
|472
472
472
492
|16.705
9.130
12.971
15.800
|382,29098
439,16314
418,27088
403,46036
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|220+6
220+6
200+5
220+6
|226
226
205
226
|18.707
10.100
14.609
18.200
|379,14273
436,00756
415,30063
399,64069
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0
23+0
29+0
15+0
|23
23
29
15
|23.850
10.200
26.178
7.350
|372,16922
435,50331
399,56331
421,45263
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
30+0
20+0
20+0
|29
30
20
20
|20.626
10.500
14.973
18.900
|376,34947
434,65774
414,62565
398,60596
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|21+0
30+0
20+0
20+0
|21
30
20
20
|21.137
10.700
13.483
16.100
|375,67756
434,27902
417,34450
403,02391
|Anadolu Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|355+9
355+9
350+9
360+9
|364
364
359
369
|20.854
10.700
15.758
19.300
|376,05852
434,23615
413,38275
397,96242
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|150+4
100+3
80+2
60+2
|154
103
82
62
|22.087
10.800
16.161
20.100
|374,46082
433,87617
412,72567
396,83526
|İbn Haldun Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
20+0
22+0
20+0
|10
20
22
20
|10.598
10.900
17.877
8.100
|394,05500
433,66227
410,03874
419,34091
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
24+0
16+0
15+0
|25
24
16
15
|22.935
11.200
14.958
18.800
|373,37378
432,61750
414,65189
398,73200
|Çankaya Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|23+0
31+0
20+0
20+0
|23
31
20
20
|20.748
11.300
14.229
15.100
|376,19145
432,51353
416,01360
404,72893
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|180+5
160+4
150+4
140+4
|185
164
154
144
|21.937
11.400
17.067
19.800
|374,66912
432,12624
411,24988
397,25794
|Akdeniz Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|250+7
240+6
240+6
240+6
|257
246
246
246
|23.180
11.700
17.798
21.300
|373,03396
431,40881
410,16216
395,20780
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
30+0
20+0
20+0
|29
30
20
20
|25.149
12.000
16.140
18.400
|370,66579
430,53069
412,75656
399,35586
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|28+0
26+0
16+0
15+0
|28
26
16
15
|26.048
12.100
16.410
19.300
|369,65184
430,42416
412,30300
398,01712
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|240+6
220+6
220+6
220+6
|246
226
226
226
|26.231
13.100
20.393
23.900
|369,46364
427,88219
406,49342
391,62613
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|250+7
260+7
260+7
260+7
|257
267
267
267
|28.021
13.200
20.368
23.600
|367,47440
427,75328
406,52510
392,04842
|Yaşar Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
27+0
18+0
18+0
|19
27
18
18
|25.197
13.300
17.650
19.900
|370,61651
427,59954
410,39490
397,01302
|Maltepe Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
18+0
14+0
20+0
|13
18
14
20
|23.202
13.700
20.324
25.300
|373,00269
426,75224
406,59306
389,85408
|Atılım Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
30+0
20+0
20+0
|29
30
20
20
|26.664
13.900
18.417
20.600
|368,98250
426,40983
409,23466
396,08455
|Beykent Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|18+0
18+0
12+0
20+0
|18
18
12
20
|25.608
13.900
17.788
21.100
|370,14220
426,35741
410,18282
395,43535
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|120+3
100+3
80+2
60+2
|123
103
82
62
|32.004
13.900
21.696
24.800
|363,40608
426,28412
404,85674
390,48697
|Kocaeli Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|280+7
290+8
290+8
300+8
|287
298
298
308
|34.645
14.800
22.714
26.000
|360,92737
424,44765
403,62261
388,97019
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
18+0
—
—
|19
18
—
—
|26.538
15.900
—
—
|369,13351
422,47153
—
—
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
30+0
20+0
20+0
|29
30
20
20
|38.273
15.900
19.410
21.800
|357,77323
422,39701
407,84175
394,45793
|Erciyes Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|230+6
210+6
210+6
200+5
|236
216
216
205
|35.728
16.200
25.109
27.800
|359,94293
421,93248
400,80537
386,84369
|Ufuk Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
23+0
17+0
16+0
|14
23
17
16
|28.658
16.300
21.148
25.500
|366,80062
421,68168
405,55180
389,63480
|Çukurova Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|190+5
200+5
200+5
200+5
|195
205
205
205
|32.539
16.700
25.567
28.400
|362,88286
421,00966
400,24670
386,17434
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
30+0
20+0
20+0
|29
30
20
20
|29.252
16.700
21.296
24.300
|366,14756
420,95649
405,37954
391,07579
|Doğuş Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|17+0
16+0
10+0
12+0
|17
16
10
12
|42.756
16.700
20.780
22.100
|354,12625
420,89727
406,02717
394,10061
|Sakarya Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|240+6
240+6
240+6
240+6
|246
246
246
246
|43.291
17.500
26.671
29.900
|353,64680
419,70794
399,01365
384,54761
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|130+4
110+3
100+3
80+2
|134
113
103
82
|39.728
18.200
27.717
30.300
|356,58812
418,48202
397,88040
384,07690
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
23+0
20+0
20+0
|16
23
20
20
|36.302
18.500
23.997
26.900
|359,43144
418,04898
402,05248
387,99459
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|150+4
130+4
120+3
—
|154
134
123
—
|34.689
18.800
29.024
—
|360,88970
417,69592
396,48101
—
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Hukuk (Çarşamba) (4 Yıllık)
|EA
|130+4
110+3
100+3
100+3
|134
113
103
103
|38.555
19.800
31.122
35.100
|357,53965
416,27739
394,34605
379,01544
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
18+0
12+0
10+0
|11
18
12
10
|42.683
20.000
23.120
25.200
|354,18432
416,02371
403,13018
389,98375
|Yalova Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|240+6
200+5
200+5
200+5
|246
205
205
205
|53.603
20.400
29.698
32.200
|346,06130
415,52110
395,80383
382,04988
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
18+0
—
—
|19
18
—
—
|24.145
20.600
—
—
|371,81773
415,27696
—
—
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|220+6
200+5
200+5
200+5
|226
205
205
205
|55.776
21.000
30.427
33.400
|344,55800
414,67326
395,05744
380,81490
|Piri Reis Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
8+0
—
|12
12
8
—
|29.046
21.800
27.631
—
|366,38259
413,70342
397,96687
—
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|53.004
22.300
32.020
34.100
|346,46252
413,11421
393,43800
380,00688
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
18+0
12+0
—
|9
18
12
—
|32.933
23.500
32.908
—
|362,51721
411,64068
392,63412
—
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|50.377
23.600
33.911
36.100
|348,35185
411,53597
391,62210
378,03255
|Gaziantep Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|190+5
190+5
200+5
200+5
|195
195
205
205
|49.709
24.200
34.866
37.600
|348,82263
410,91938
390,70915
376,54364
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|59.843
24.400
34.740
37.400
|341,87817
410,66944
390,82642
376,79846
|Altınbaş Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|56+0
60+0
11+0
16+0
|56
60
11
16
|49.765
24.900
23.215
28.000
|348,77687
410,16032
403,01624
386,60993
|Atatürk Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|180+5
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|47.432
25.400
36.304
38.800
|350,52529
409,71061
389,42489
375,44925
|Trabzon Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|220+6
240+6
240+6
240+6
|226
246
246
246
|64.340
25.600
34.949
36.900
|339,03875
409,50189
390,63413
377,30801
|Dicle Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|280+7
280+7
280+7
250+7
|287
287
287
257
|54.631
26.700
38.676
40.000
|345,35662
408,37158
387,33631
374,26425
|Kırklareli Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|70.940
27.400
36.575
38.900
|335,10357
407,57906
389,17692
375,33839
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Hukuk (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|67.465
27.500
36.064
38.400
|337,12047
407,46359
389,63504
375,82825
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|128+0
119+0
14+0
14+0
|128
119
14
14
|76.540
96.300
19.727
23.500
|331,96045
365,94960
407,40894
392,28695
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
30+0
21+0
25+0
|30
30
21
25
|44.143
28.000
37.587
36.500
|353,00750
407,03394
388,29461
377,70343
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|90+3
80+2
80+2
—
|93
82
82
—
|71.001
28.200
39.977
—
|335,06934
406,86149
386,25155
—
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|120+3
100+3
—
—
|123
103
—
—
|52.593
29.000
—
—
|346,74869
406,09612
—
—
|Çağ Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
30+0
20+0
19+0
|29
30
20
19
|41.313
29.300
33.551
37.200
|355,26556
405,84399
391,99410
376,93803
|Atatürk Üniversitesi
|Hukuk (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|110+3
120+3
120+3
130+4
|113
123
123
134
|58.772
31.200
39.403
41.200
|342,55892
404,08680
386,72050
373,18346
|Çankaya Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|62+0
52+0
55+0
55+0
|62
52
55
55
|62.998
31.300
42.993
45.100
|339,88310
404,02537
383,71509
369,69116
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|300+8
300+8
300+8
300+8
|308
308
308
308
|63.694
31.300
40.891
42.400
|339,43987
403,97258
385,52380
372,00873
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|123+0
123+0
117+0
120+0
|123
123
117
120
|40.330
33.300
45.435
40.900
|356,06672
402,31229
381,77416
373,47051
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|200+5
200+5
—
—
|205
205
—
—
|56.935
33.800
—
—
|343,75034
401,96326
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
21+0
13+0
20+0
|20
21
13
20
|50.634
35.300
41.321
44.000
|348,17393
400,75999
385,14384
370,65018
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
21+0
27+0
20+0
|20
21
27
20
|70.628
38.600
45.418
46.000
|335,28605
398,22945
381,78617
368,90131
|Yeditepe Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|73+0
69+0
48+0
55+0
|73
69
48
55
|45.735
40.400
40.011
48.600
|351,79584
396,94744
386,22399
366,69336
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
21+0
20+0
19+0
|20
21
20
19
|54.109
40.400
45.708
46.600
|345,73364
396,90703
381,55716
368,43619
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
20+0
26+0
20+0
|16
20
26
20
|79.142
42.900
48.249
48.500
|330,56795
395,11787
379,51351
366,79904
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
11+0
12+0
10+0
|8
11
12
10
|85.583
43.700
50.780
50.600
|327,24438
394,57797
377,64809
365,09139
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
12+0
11+0
6+0
|9
12
11
6
|93.469
44.800
52.681
54.800
|323,33205
393,77429
376,29280
361,72445
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
20+0
14+0
18+0
|20
20
14
18
|77.200
45.300
50.883
52.600
|331,59381
393,45252
377,57174
363,40584
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|106+0
97+0
—
—
|106
97
—
—
|83.443
47.100
—
—
|328,32927
392,32149
—
—
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
|Hukuk(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
12+0
11+0
8+0
|14
12
11
8
|87.592
47.300
54.214
56.000
|326,19956
392,19455
375,18248
360,83339
|Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa)
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
11+0
11+0
6+0
|20
11
11
6
|91.472
48.000
53.887
56.200
|324,29328
391,75609
375,40849
360,66857
|Piri Reis Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|50+0
55+0
35+0
—
|50
55
35
—
|52.084
52.000
91.286
—
|347,11667
389,19521
352,55886
—
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|144+0
135+0
9+0
—
|144
135
9
—
|82.513
82.700
37.821
—
|328,80653
372,59856
388,08345
—
|Özyeğin Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|162+0
150+0
30+0
30+0
|162
150
30
30
|107.618
109.000
40.503
38.000
|316,83856
359,78459
385,81962
376,22042
|Çağ Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|161+0
142+0
90+0
48+0
|161
142
90
48
|104.150
58.200
53.478
50.300
|318,41275
385,58809
375,71744
365,35183
|Doğuş Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|66+0
63+0
58+0
8+0
|66
63
58
8
|88.851
58.400
97.494
79.300
|325,57090
385,52917
349,38945
345,10520
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0
21+0
12+0
10+0
|23
21
12
10
|65.046
58.800
79.147
57.900
|338,61091
385,29859
359,25715
359,30519
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|161+0
170+0
5+0
6+0
|161
81
5
6
|113.580
—
41.801
48.600
|314,31446
—
384,74622
366,71065
|Beykent Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|80+0
75+0
48+0
15+0
|80
75
48
15
|80.626
60.800
100.821
102.000
|329,78190
384,16979
347,65466
332,58616
|Yaşar Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|67+0
23+0
12+0
13+0
|67
23
12
13
|105.223
61.000
45.905
45.600
|317,91480
384,00941
381,40112
369,29663
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|100+0
96+0
—
—
|100
96
—
—
|77.724
63.600
—
—
|331,31671
382,57037
—
—
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|80+0
82+0
38+0
38+0
|80
82
38
38
|59.467
66.000
61.525
63.500
|342,11635
381,21207
370,14815
355,23669
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|79.846
66.800
—
—
|330,17703
380,71960
—
—
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|65+0
65+0
65+0
70+0
|65
65
65
70
|91.050
67.000
80.709
71.700
|324,50274
380,63506
358,41727
349,76231
|Koç Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|110+0
106+0
113+0
104+0
|110
106
113
104
|53.855
70.000
90.310
58.800
|345,89391
379,03176
353,10423
358,63219
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|157+0
149+0
80+0
70+0
|157
149
80
70
|95.901
73.600
77.646
86.400
|322,20744
377,17159
360,16396
340,99223
|Atılım Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|85+0
89+0
—
—
|85
89
—
—
|99.672
81.200
—
—
|320,42887
373,27391
—
—
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|24.254
—
—
—
|371,69973
—-
—
—
|Kadir Has Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|133+0
118+0
40+0
41+0
|133
118
40
41
|118.474
124.000
59.624
55.800
|312,26130
353,46010
371,41624
360,97768
|Doğuş Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|27+0
31+0
—
—
|27
31
—
—
|105.684
85.300
—
—
|317,71550
371,28005
—
—
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|142+0
120+0
80+0
70+0
|142
120
80
70
|101.434
92.800
92.009
76.300
|319,62562
367,60048
352,18787
346,88791
|Beykent Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
27+0
—
—
|22
27
—
—
|101.779
95.900
—
—
|319,46575
366,12034
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
2+0
2+0
|3
3
2
2
|102.700
101.000
95.924
91.500
|319,06084
363,70233
350,19389
338,17058
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
—
—
—
|19
—
—
—
|34.066
—
—
—
|361,47933
—-
—
—
|Balıkesir Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|34.742
—
—
—
|360,83904
—-
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|158+0
167+0
174+0
174+0
|158
167
174
174
|104.366
109.000
94.402
91.200
|318,32188
359,81581
350,94015
338,29171
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|35.965
—
—
—
|359,72975
—-
—
—
|Mef Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|117+0
108+0
81+0
18+0
|117
108
81
18
|107.216
112.000
90.086
58.600
|317,03555
358,65941
353,22437
358,82348
|Piri Reis Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0
13+0
17+0
—
|18
13
3
—
|117.841
112.000
Dolmadı
—
|312,53212
358,61080
Dolmadı
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|87+0
98+0
132+0
157+0
|87
98
132
157
|88.695
115.000
151.883
117.000
|325,65024
357,11367
325,68614
325,62903
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Hukuk (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|55+0
—
—
—
|55
—
—
—
|39.398
—
—
—
|356,86277
—-
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
64+0
64+0
64+0
|30
58
64
64
|112.107
—
87.413
77.500
|314,90396
—
354,68982
346,15055
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|53+0
46+0
36+0
48+0
|24
46
36
48
|Dolmadı
122.000
182.593
96.400
|Dolmadı
354,18653
315,08915
335,62242
|Altınbaş Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|69+0
60+0
31+0
30+0
|69
60
31
30
|118.044
122.000
106.800
100.000
|312,43436
354,17089
344,70706
333,56434
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Hukuk (4 Yıllık)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|44.403
—
—
—
|352,79135
—-
—
—
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|49+0
48+0
14+0
12+0
|17
17
14
12
|Dolmadı
—
91.985
80.700
|Dolmadı
—
352,20091
344,27836
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|110+0
119+0
18+0
32+0
|65
62
18
32
|Dolmadı
—
149.527
69.900
|Dolmadı
—
326,55472
350,93314
|Altınbaş Üniversitesi
|Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
20+0
13+0
5+0
|20
13
13
5
|120.206
—
147.840
84.600
|311,57708
—
327,18503
342,03974
|Maltepe Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|76+0
—
—
—
|76
—
—
—
|65.405
—
—
—
|338,40035
—-
—
—
|İstanbul Ticaret Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|81+0
88+0
103+0
103+0
|81
83
103
103
|123.861
—
125.301
112.000
|310,10261
—
336,28390
327,69773
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|35+0
—
—
—
|35
—
—
—
|71.733
—
—
—
|334,65673
—-
—
—
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|70+0
117+0
125+0
125+0
|51
58
125
125
|Dolmadı
—
132.997
100.000
|Dolmadı
—
333,04664
333,35117
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
84+0
117+0
180+0
|14
54
117
80
|Dolmadı
—
138.182
Dolmadı
|Dolmadı
—
330,92082
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
25+0
20+0
32+0
|15
10
20
32
|116.960
—
149.890
106.000
|312,90862
—
326,41572
330,58177
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|19+0
50+0
50+0
70+0
|19
21
50
70
|117.234
—
140.528
110.000
|312,78916
—
330,01533
328,80705
|Ufuk Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|79+0
—
—
—
|79
—
—
—
|85.786
—
—
—
|327,12062
—-
—
—
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0
112+0
157+0
188+0
|35
74
157
188
|Dolmadı
—
148.647
176.000
|Dolmadı
—
326,88360
303,43784
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|112+0
—
—
—
|112
—
—
—
|88.448
—
—
—
|325,76751
—-
—
—
|Yeditepe Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
30+0
87+0
110+0
|20
22
41
51
|94.426
—
Dolmadı
Dolmadı
|322,88959
—
Dolmadı
Dolmadı
|Yaşar Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|44+0
130+0
138+0
140+0
|29
65
138
140
|Dolmadı
—
172.489
124.000
|Dolmadı
—
318,40019
322,38920
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
59+0
8+0
—
|4
7
8
—
|Dolmadı
—
169.624
—
|Dolmadı
—
319,39056
—
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|106+0
—
—
—
|106
—
—
—
|102.056
—
—
—
|319,33684
—-
—
—
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
47+0
130+0
140+0
|7
3
130
140
|102.304
—
186.925
162.000
|319,22308
—
313,73660
307,88652
|Atılım Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|76+0
81+0
180+0
180+0
|65
69
180
180
|Dolmadı
—
171.047
133.000
|Dolmadı
—
318,91766
318,69535
|Ufuk Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
18+0
136+0
133+0
|3
—
103
133
|105.968
—
Dolmadı
154.000
|317,59338
—
Dolmadı
310,89266
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
20+0
45+0
42+0
|—
1
45
42
|Dolmadı
—
175.667
183.000
|Dolmadı
—
317,35782
301,12477
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
60+0
60+0
—
|16
5
60
—
|115.559
—
176.142
—
|313,48460
—
317,19173
—
|Kadir Has Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
35+0
3+0
74+0
|3
6
3
65
|118.913
—
177.195
Dolmadı
|312,08996
—
316,82156
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
55+0
52+0
108+0
|5
—
52
12
|Dolmadı
—
182.301
Dolmadı
|Dolmadı
—
315,18081
Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|110+0
—
—
—
|110
—
—
—
|112.885
—
—
—
|314,60015
—-
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|95+0
106+0
111+0
112+0
|95
52
99
112
|122.109
—
Dolmadı
172.000
|310,80963
—
Dolmadı
304,75253
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|31+0
74+0
98+0
120+0
|1
11
40
120
|Dolmadı
—
Dolmadı
185.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
300,68522
|Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa)
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İbn Haldun Üniversitesi
|Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|59+0
—
—
—
|50
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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