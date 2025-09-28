HMGS VE İYÖS TAMAMLANDI

ÖSMY tarafından düzenlenen iki sınav da 28 Eylül pazar günü saat 10:15'te başladı, 155 dakika sürdü ve 12:50'de son buldu.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından veriliyor olacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavlarında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak.

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı

ham puanı olacak. Adayların ham puanları ile 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.

Sınavlardan yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.