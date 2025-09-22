Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS ne zaman, hangi tarihte?

2025 HMGS/2 NE ZAMAN?

Yılda iki kez düzenlenen HMGS'nin ilk sınavı 27 Nisan Pazar günü yapılmış ve sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı ikinci HMGS (HMGS/2) sınavı 28 Eylül’de saat 10.15’te gerçekleştirilecek; adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak.

HMGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

HMGS sınav yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 18 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.