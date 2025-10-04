Hugo Almeida'dan HT Spor'a özel derbi yorumu: Rafa Silva ve Abraham!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Almeida zor bir maç olacağını belirterek şunları söyledi:

🔹 "Abraham zekasıyla öne çıkan bir golcü."

🔹 "Sergen Yalçın bir Beşiktaş efsanesi."

🔹 "Harika bir derbi olacak."



🎙️ Eski Beşiktaşlı futbolcu Hugo Ameida, derbi öncesi HT Spor'a konuştu. pic.twitter.com/UNRkJDycd5 — HT Spor (@HTSpor) October 4, 2025

"GERÇEK BİR DERBİ OLACAK, İYİ BİR MAÇ İZLEYECEĞİZ"

"Bence bu karşılaşma harika bir maç olacak. Gerçek bir derbi. Kesinlikle zor bir karşılaşma olacak ama şu anda Beşiktaş güçlü bir sisteme sahip ve iyi bir form yakalamış durumda. Son galibiyetleri onlara büyük bir motivasyon veriyor ve bu da sonraki maç öncesinde çok önemli. Evet bu bir derbi ve derbiler her zaman özeldir. Harika bir atmosfer olacak ve bence çok güzel bir maç izleyeceğiz."

"ABRAHAM TOP AYAĞINDAYKEN ZEKASIYLA ÖNE ÇIKAN BİR FORVET"

"Bence Abraham gerçekten harika bir forvet. Önceki kulüplerinde çok iyi bir iş çıkardı. Top ayağındayken zekâsıyla öne çıkan bir forvet. Ceza sahası içinde çok tehlikeli. Dolayısıyla, onun oyunu diğer takımlar tarafından daha fazla saygı gördükçe daha da tehlikeli oluyor. Ama tabii ki Beşiktaş'ın harika bir kadrosu ve farklı farklı çok kaliteli oyuncuları var."

"SERGEN HOCA, BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ"

"Evet, Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın geçti. Tabii Sergen Yalçın çok deneyimli bir hoca, Beşiktaş’ın efsanesi. Kulübü, ülkeyi, kültürü çok iyi biliyor. Bu da bence çok önemli bir avantaj. Böyle isimler geldiğinde sonuçlar zamanla ortaya çıkar."

"RAFA SILVA HARİKA BİR OYUNCU VE ÇOK İYİ BİR İNSAN" "Rafa Silva gerçekten harika bir oyuncu. Dünyadaki en hızlı oyunculardan biri. Hızıyla birlikte geriden öne doğru geldiğinde rakip savunmayı çok zor durumda bırakıyor. Bitiriciliği üzerinde çalışmaya başlamıştı ve artık adeta bir golcü gibi oynuyor. Bir pozisyon bulduğunda golünü atıyor. Gerçekten harika bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir insan; milli takımda da onunla birlikte oynadım. Beşiktaş için en önemli oyunculardan biri olduğuna inanıyorum." "BEŞİKTAŞ TARAFTARI 12. OYUNCU GİBİYDİ" "Derbilerde birçok gol attığım için çok mutluyum. Derbiler her zaman çok özel ve çok önemli maçlardır. Her futbolcunun oynamak istediği karşılaşmalardır. Ben de çok mutluyum. Çünkü harika bir takıma sahibim ve muhteşem bir desteğimiz var. Bu muhteşem destek Beşiktaş taraftarlarından geliyor ve onlar dünyanın en iyilerinden. Sanki sahada bizimle birlikte oynayan 12. oyuncu gibiler. Özellikle de iç saha maçlarımızda... Çünkü onların desteği gerçekten muhteşem. Maç boyunca sürekli bağırıyorlar, şarkılar söylüyorlar. O yüzden sadece taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu tür durumlarda bize yardım ettikleri için teşekkür ederim; çünkü derbi maçlarını oynamak kolay değil. Ama taraftar gerçekten inanılmazdı. Onlara Çok teşekkür ediyorum, ve onları tekrar görmek için sabırsızlanıyorum."