Hugh Jackman 'Wolverine' vücudu için uyguladığı diyeti anlattı

Günde 6 bin kalori aldığını söylerken; "Mesela yarım pizza 6 bin kaloridir. Ama hayır o olmaz. Tavuk, tilapia balığı ve fasulye olmalı. Tilapia ve fasulye. Neden tilapia olduğunu bilmiyorum. Yağsız bir balık ve yanında yeşil fasulye olmalı” sözleriyle diyetine dâhil olan yiyecekleri sıraladı.