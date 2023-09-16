Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor

"AİLEMİZ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"



Jackman ile Furness, "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" dedi.